بعد خطوة من قرار ترامب البرازيل تطالب بخفض المزيد من الرسوم الجمركية

تأمل البرازيل في مزيد من خفض الرسوم الجمركية الأميركية خلال المفاوضات الجارية مع واشنطن، وذلك بعدما خفض الرئيس دونالد ترامب رسوما لبعض المنتجات مثل القهوة، الأمر الذي اعتبرته برازيليا "خطوة في الاتجاه الصحيح".

ورغم إعلان ترامب أول أمس الجمعة خفض رسوم جمركية على بعض المنتجات الزراعية بنسبة 10% مطبقة منذ أبريل/نيسان الماضي، فما زالت البرازيل تواجه رسوما جمركية عقابية بنسبة 40% فرضتها واشنطن على جزء كبير من صادراتها إلى الولايات المتحدة.

وعليه، تُفرض حاليا ضريبة بنسبة 40% على القهوة ولحوم البقر بعدما كانت 50% منذ أغسطس/آب، وتُعدّ البرازيل أكبر مُنتج ومُصدّر لهذين المنتجين في العالم.

وقد فرض الرئيس الأميركي الرسوم الجمركية بنسبة 40% ردا على محاكمة حليفه السياسي "اليميني" الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، وقد وصف ترامب هذه المحاكمة بأنها "اضطهاد".

وحُكم على بولسونارو بالسجن 27 عاما في سبتمبر/أيلول لإدانته بتدبير محاولة انقلاب.

خطوة إيجابية

ورأى جيرالدو ألكمين نائب الرئيس البرازيلي -خلال مؤتمر صحفي في برازيليا أمس السبت- أن خفض بعض الرسوم الجمركية أول أمس "خطوة إيجابية وفي الاتجاه الصحيح".

وأضاف "سنواصل العمل لتحقيق مزيد من الخفض" ولاحظ أنه "بالنسبة إلى القهوة، ليس منطقيا الإبقاء على نسبة 40% لكون البرازيل المورد الرئيسي للولايات المتحدة".

وقد استُؤنف الحوار بين واشنطن وبرازيليا الأسابيع الأخيرة، عبر اجتماع عُقد بين ترامب ونظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في ماليزيا نهاية أكتوبر/تشرين الأول على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان".

وما زالت المفاوضات قائمة، إذ التقى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مرتين نظيره البرازيلي ماورو فييرا هذا الأسبوع، الأولى يوم الأربعاء في كندا، ثم الخميس في واشنطن.

وبخلاف غالبية الدول التي فرضت واشنطن رسوما جمركية عليها، يعاني الميزان التجاري للبرازيل عجزا حيال الولايات المتحدة.

وأول أمس، أعلن الرئيس الأميركي عن مرسوم تنفيذي يستثني عشرات السلع الغذائية من الرسوم الجمركية التي فرضها سابقا، في محاولة لاحتواء ارتفاع تكلفة المعيشة.

وشمل القرار منتجات لا تُنتج محليا بكميات كافية، مثل القهوة والموز ولحوم الأبقار، في تراجع واضح عن سياسة الرسوم الواسعة التي تبنّاها البيت الأبيض منذ تولي ترامب ولايته الثانية، ويواجه البيت الأبيض ضغوطا متزايدة بسبب ارتفاع أسعار السلع.

وتشير المعلومات إلى أن الإعفاءات تُطبّق بأثر رجعي اعتبارا من منتصف ليل 13 نوفمبر/تشرين الثاني، في حين أدرجت الإدارة تخفيضا إضافيا لرسوم القهوة والموز ضمن صفقات تجارية مع 4 دول من أميركا اللاتينية.