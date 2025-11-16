3700 طائرة في سماء الشرق الأوسط بحلول 2044

قالت مسؤولة في شركة إيرباص، اليوم الأحد، إن من المتوقع أن ينمو حجم أسطول الطائرات لمنطقة الشرق الأوسط بأكثر من المثلين ليصل إلى 3700 طائرة بحلول عام 2044.

وأضافت غرين فان دين بيرغ رئيسة قسم التسويق في أفريقيا والشرق الأوسط لدى إيرباص خلال مؤتمر صحفي، أن شركة صناعة الطائرات الأوروبية تتوقع نمو حركة الركاب في الشرق الأوسط بمعدل سنوي مركب يبلغ 4.4% خلال العقدين المقبلين.

وذكرت أن إيرباص تتوقع أيضا أن يزيد حجم سوق الخدمات في المنطقة للمثلين ليصل إلى 29.9 مليار دولار بحلول نهاية عام 2044.

وجاءت هذه التوقعات قبل معرض دبي للطيران، أكبر حدث للطيران في الشرق الأوسط والذي يقام في الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر/تشرين الثاني.

وتتوقع إيرباص، وهي من بين شركات صناعة الطائرات المشاركة في المعرض والتي تتنافس على الطلبيات مع منافستها الرئيسية بوينغ، أن تشكل الطائرات ذات الهيكل العريض 42% من إجمالي الطلب في المنطقة بحلول عام 2044، وهي أعلى حصة على مستوى العالم.

وقال رئيس منطقة أفريقيا والشرق الأوسط في شركة إيرباص، غابرييل سيميلاس: "الشرق الأوسط يعيد تشكيل مشهد الطيران العالمي، ومن المتوقع أن يشهد توسيع الأسطول نموا كبيرا، خاصة عندما يتعلق الأمر بالطائرات ذات الهيكل العريض".

وأضاف: "لقد أصبحت هذه المنطقة مركزا للرحلات الطويلة الآن وفي المستقبل".

شركة بوينغ

في سياق ذي صلة، قالت الرئيسة التنفيذية لذراع تصنيع الطائرات بشركة بوينغ اليوم الأحد إن الشركة تهدف إلى الحفاظ على مستويات إنتاج الطائرات الحالية قبل التقدم إلى المراحل الصناعية التالية في الوقت الذي تطبق فيه تحسينات في مجالي السلامة والجودة.

وقالت الرئيسة التنفيذية لشركة (بوينغ كومرشال إيربلينز) أو بوينغ للطائرات التجارية، ستيفاني بوب للصحفيين إن من السابق لأوانه تحديد متى ستدفع بوينغ إنتاج طائرات 737 إلى 47 طائرة شهريا، بعد أن سمحت الجهات التنظيمية مؤخرا بالوصول إلى 42 طائرة شهريا بعد رفع القيود المؤقتة على الإنتاج.

وأضافت بوب في إحاطة إعلامية قبل معرض دبي للطيران: "تحسين الأمر بالوتيرة (الصحيحة) أفضل من الإسراع".