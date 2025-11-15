فضيحة "ملكة العملات المشفرة" التي هربت من الصين إلى لندن

بعد سنوات من التحقيقات، أصدرت المحاكم البريطانية حكما بالسجن لمدة 11 عاما و8 أشهر بحق تشيان تشيمين، المعروفة بلقب ملكة العملات المشفرة، بعد إدانتها بقيادة شبكة احتيالية جمعت عشرات الآلاف من عملات البيتكوين المسروقة. ويعد هذا الحكم تتويجا لتحقيق امتد 7 سنوات منذ اعتقالها الأول عام 2017.

وبحسب شرطة العاصمة البريطانية، فإن المتهمة كانت تحتفظ بحوالي 61 ألف بيتكوين، بلغت قيمتها نحو 7.3 مليارات دولار، لتصبح هذه العملية أكبر مصادرة لعملات مشفرة في تاريخ المملكة المتحدة، متجاوزة عمليات مماثلة شهدتها دول أخرى في السنوات الماضية.

بداية القصة: من وعود الثراء إلى انهيار الآمال

وبدأت القصة في الصين عام 2013 حين أسّست تشيمين شركتها "لانتيان غيروي" (السماء الزرقاء)، التي ادعت أنها تعمل في مجال التعدين الإلكتروني وتطوير الأجهزة الطبية عالية التقنية. لكن السلطات أكدت لاحقا أن الشركة كانت واجهة للاحتيال على أكثر من 100 ألف مستثمر، معظمهم من المتقاعدين، جمعت منهم ما يزيد على 40 مليار يوان (5.6 مليارات دولار).

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن أحد الضحايا، ويدعى السيد يو، قوله: "كانوا يدفعون لنا أرباحا يومية صغيرة جدا، نحو 100 يوان (14 دولارا)، وهذا جعلنا نصدق أننا نربح فعلا، فاستمررنا بالاستثمار أكثر وأكثر حتى فقدنا كل شيء"، وأضاف أن خسارته أدت إلى انهيار زواجه وابتعاده عن ابنه.

التحقيقات الصينية كشفت لاحقا أن الأرباح التي كانت تُوزع على المستثمرين لم تكن نتيجة التعدين، بل كانت تُموّل من أموال الوافدين الجدد إلى المنصة، في مخطط احتيالي كلاسيكي أشبه بـ"الهرمي".

حياة فارهة بتمويل من أموال المسنين

وهربت تشيمين (47 عاما) إلى المملكة المتحدة بجواز سفر مزور في سبتمبر/أيلول 2017 بعد بدء التحقيقات ضدها في الصين. وبحسب الشرطة البريطانية، استأجرت قصرا فخما على أطراف هامبستد هايث مقابل 17 ألف جنيه إسترليني شهريا (22 ألف دولار)، مقدّمة نفسها كسيدة أعمال ثرية متخصصة في تجارة الألماس والتحف.

وأوضحت بي بي سي أن المتهمة جنّدت مساعدة شخصية -كانت تعمل سابقا في مطعم صغير- لتتولى تحويل عملات البيتكوين إلى أصول سائلة من خلال شراء العقارات والمجوهرات والسيارات. وقد حكم على المساعدة العام الماضي بالسجن 6 سنوات بتهمة غسل الأموال.

وفي مذكّراتها التي عثرت عليها الشرطة، كانت تشيمين تضع "خطة طموحة لست سنوات" تشمل تأسيس بنك دولي وشراء قلعة في السويد والتقرب من أحد النبلاء البريطانيين. كما دونت هدفا مثيرا تمثل في أن تصبح "ملكة ليبرلاند"، وهي منطقة صغيرة غير معترف بها بين كرواتيا وصربيا.

من قصيدة إلى كابوس.. كيف خدعت آلاف الصينيين؟

وكشف تقرير بي بي سي أن شركة تشيمين استغلت مشاعر الوطنية لدى كبار السن في الصين، فكانت تعقد مؤتمرات ضخمة وتكتب قصائد عن "حب الوطن" و"العناية بالمسنين كأول حب"، مما أكسبها ثقة الناس. كما شارك في الترويج للشركة شخصيات عامة، من بينهم صهر الزعيم الراحل ماو تسي تونغ، ما عزز المصداقية الزائفة.

وقال أحد المستثمرين ويدعى لي إن "تشيمين كانت بالنسبة إلينا إلهة الثراء. وعدتنا بأن نعيش الرخاء لثلاثة أجيال خلال ثلاث سنوات فقط"، مضيفا أنه وعائلته استثمروا أكثر من 10 ملايين يوان (1.3 مليون دولار) قبل أن تنهار الشركة فجأة.

مصادرة تاريخية وتحقيقات متشعبة

وبعد محاولتها شراء قصر ضخم في منطقة توترِدج كومون شمال لندن، بدأت الشرطة البريطانية تحقيقا موسعا حول مصدر أموالها. وعند مداهمة منزلها في هامبستد، عُثر على أجهزة تخزين رقمية تحتوي على عشرات الآلاف من عملات البيتكوين، قُدّرت قيمتها آنذاك بأكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني.

وقالت الشرطة البريطانية إن الأدلة أظهرت أن تشيمين كانت "العقل المدبر" للشبكة، وإنها استغلت ضعف ضحاياها وقدرتهم المحدودة على فهم التكنولوجيا المالية الحديثة.

وفي أبريل/نيسان الماضي، أُلقي القبض عليها في مدينة يورك شمال إنجلترا، حيث كانت تقيم مع 4 أشخاص أحضرتهم من الخارج بشكل غير قانوني للعمل في مهام منزلية وأمنية.

مصير الغنيمة.. ضحايا بين الأمل والخيبة

وتقول هيئة الادعاء الملكية البريطانية إن هناك أكثر من 120 ألف متضرر من القضية، وإنه سيتم فتح دعوى مدنية مطلع العام المقبل لتحديد أحقية الضحايا في استعادة أموالهم.

لكن المحامين الذين يمثلون بعض المستثمرين أبلغوا بي بي سي أن المهمة "ستكون معقدة للغاية"، لأن كثيرا من الضحايا لم يحولوا أموالهم مباشرة إلى حسابات تشيمين، بل إلى وسطاء محليين كانوا يمررونها لاحقا إلى الشركة الأم.

ولم يُحسم بعد ما إذا كان التعويض سيُحتسب بناء على المبالغ الأصلية أو وفق القيمة الحالية لعملة البيتكوين التي ارتفعت أكثر من 20 ضعفا منذ هروب المتهمة إلى بريطانيا.

وفي حال تعذر تحديد المطالبين أو إثبات ملكيتهم، فإن الأموال المصادرة ستؤول إلى الخزانة البريطانية، وفق ما ذكر التقرير، مشيرا إلى أن وزارة الخزانة لم تعلق بعد على كيفية التصرف بهذه المبالغ.

مأساة إنسانية خلف الأرقام

ومن بين ضحايا الاحتيال قصص مؤلمة، إذ يقول السيد يو إن إحدى المستثمرات من مدينة تيانجين الصينية توفيت جراء إصابتها بالسرطان بعد أن عجزت عن تحمل تكاليف العلاج، مضيفا "طلبت مني قبل وفاتها أن أكتب لها مرثية. كتبتها بالفعل وقلت فيها: فلنكن أعمدة ترفع السماء، لا خرافا تُقاد وتُضلَّل."

وبينما ينتظر الضحايا في الصين وبريطانيا نتائج المحاكمة، فإن القضية أصبحت رمزا لتحوّل العملات الرقمية من أداة تكنولوجية واعدة إلى وسيلة احتيال عابرة للقارات، تتجاوز حدود الرقابة وتكشف هشاشة النظم القانونية أمام عالم المال الجديد.