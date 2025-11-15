تسلا تستبعد المكونات الصينية في سياراتها الأميركية

طلبت شركة تسلا (عملاق مصنع السيارات الكهربائية) من مورديها استبعاد المكونات المصنوعة في الصين عند تصنيع سياراتها في الولايات المتحدة، وذلك حسبما أفاد تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال.

ونقل التقرير أمس الجمعة عن مصادر مطلعة أن الشركة التي يقودها إيلون ماسك (أثرى رجل في العالم) ومورديها استبدلوا بالفعل بعض المكونات صينية الصنع ويخططون لاستبدال جميع المكونات المتبقية بقطع مصنوعة خارج الصين خلال عام أو عامين.

وأضافت الصحيفة أن المسؤولين التنفيذيين واجهوا صعوبات بسبب الرسوم الجمركية المتقلبة وسط الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين، مما عقد إستراتيجيات التسعير.

وذكرت رويترز في أبريل/نيسان الماضي أن شركة تسلا تعمل على زيادة مصادر أميركا الشمالية لمصانعها في الولايات المتحدة منذ عامين في ظل تهديدات الرسوم الجمركية.

وأعادت شركات السيارات التفكير في اعتمادها على الصين، وهي مصدر مهم لقطع الغيار والمواد الخام، بسبب الرسوم الجمركية المتقلبة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى جانب الاضطرابات المحتملة في واردات المعادن الأرضية النادرة ونقص الرقائق الذي تسبب في نوبات ذعر للصناعة.

وطلبت شركة جنرال موتورز الأسبوع الماضي من آلاف الموردين إزالة المكونات المصنوعة في الصين من سلاسل التوريد الخاصة بهم.

تداعيات اقتصادية

ستواجه تسلا تكاليف أعلى على المدى القصير نتيجة التحول إلى مصادر بديلة. لكنها تراهن على استقرار سلاسل التوريد وتقليل المخاطر المرتبطة بالرسوم الجمركية والتوترات الجيوسياسية.

ومن شأن هذا التحول أن يعزز توجها عاما بين شركات السيارات الأميركية نحو إعادة التموضع الصناعي وتقليل الاعتماد على الصين.

يتوقع أن يؤدي التوجه الأخير إلى ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة إذا لم تتمكن الشركات من تعويض الفارق في التكلفة بسرعة.

وصينيا، القرار يمثل ضغطا إضافيا على مبيعات تسلا في السوق الصينية، والتي تراجعت فعلا بنسبة 9.9% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. كما يعكس تراجع الثقة في استقرار العلاقات التجارية بين بكين وواشنطن.

حجم اعتماد تسلا على المكونات الصينية

تسلا كانت تعتمد بشكل ملحوظ على مكونات صينية في سياراتها، لكنها بدأت بالفعل في تقليل هذا الاعتماد، وتهدف إلى التخلص منه بالكامل خلال عام إلى عامين بالنسبة للسيارات المصنعة في الولايات المتحدة.

وعوضت تسلا وموردوها فعلا بعض المكونات التي كانت تستوردها من الصين بمصادر من المكسيك، وكوريا الجنوبية، والولايات المتحدة، لكن لا تزال هناك أجزاء صينية في خطوط الإنتاج حتى الآن.