هل يستطيع زهران ممداني تنفيذ أجندته لنيويورك؟

فاز زهران ممداني بمنصب عمدة المدينة في الانتخابات التي أقيمت مؤخرا مدفوعا بوعود جريئة لجعل سكان نيويورك أكثر قدرة على التحمّل وشملت توفير حافلات نقل مجانية، ورعاية أطفال شاملة، وتوسّعا ضخما في الإسكان منخفض الكلفة.

لكن تحقيق الوعود الانتخابية لممداني يعد مهمة حكومية مكلفة، حسبما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن عدد من الاقتصاديين والساسة الذين نوهوا بأن العمدة الجديد لنيويورك يواجه عقبات كثيرة أمام تحقيق أفكاره، لا سيما في ظل تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسحب التمويل الاتحادي عن المدينة لإفشال المرشح الفائز.

وحسب تقرير الصحيفة الأميركية فإنه يجب الحصول على موافقة المجلس التشريعي لولاية نيويورك على تعديل العديد من مصادر الإيرادات، ويقول زميل أول معهد الضرائب والسياسات الاقتصادية، مات غاردنر -في إشارة إلى إمكانية عرقلة الأمر- إن المجلس التشريعي أوقف المدينة عام 2014 عن رفع رسوم تراخيص الكلاب بسبب خلاف بين العمدة آنذاك بيل دي بلاسيو وأحد المشرّعين.

لكن غاردنر وخبراء آخرين يشيرون إلى عوامل مساعدة لممداني في تنفيذ وعوده، فهي تحظى بشعبية واسعة ومن شأنها أن تحل مشاكل جوهرية، فالديمقراطيون يسيطرون الآن على أغلبية كبيرة في الهيئة التشريعية، ويرى بعضهم مسارات اقتصادية وسياسية لجعل المقترحات واقعا.

كيفية التمويل

تقدّر حملة ممداني إمكانية جمع نحو 10 مليارات دولار من خلال رفع ضريبة الشركات، وفرض ضرائب على الأثرياء، وزيادة تحصيل الرسوم والضرائب القائمة.

وينتقد المعارضون الأمر بحجة أن الشركات والأثرياء قد يغادرون الولاية، لكن أبحاثًا جديرة بالثقة تفند ذلك، كما أن ضريبة الشركات تُفرض على الأرباح المحققة داخل الولاية بغض النظر عن مكان مقر الشركة، مما يجعل الحجة أقل قوة.

زيادة الضرائب

يقدّر ممداني أن رفع الضريبة من 7.25% إلى 11.5% على أرباح الشركات قد يولّد نحو 5 مليارات دولار، سيُوجّه معظمها إلى مدينة نيويورك، لكن تحتاج الخطّة إلى موافقة الهيئة التشريعية والحاكمة كاثي هوكول، التي تعارض رفع الضرائب.

يشمل اقتراح ممداني فرض زيادة قدرها 2% على من يكسب أكثر من مليون دولار سنويا، لتوليد نحو 4 مليارات دولار. ورغم أن الضريبة على مستوى المدينة، فإن الموافقة التشريعية على مستوى الولاية ضرورية، والفكرة تواجه رفضا من بعض الديمقراطيين المعتدلين.

تجميد الإيجارات

تجميد الإيجارات في الشقق الخاضعة للرقابة يُعد من أسهل الإجراءات من حيث التكلفة، إذ يكون شبه مجاني، لكن الأمر يتطلب موافقة مجلس إرشادات الإيجارات، وقد لا يتوفّر الدعم الكافي إلا بعد أن يعيّن ممداني أعضاءه.

الحافلات المجانية

يقدّر ممداني أن الحافلات المجانية ستكلف ما لا يقل عن 700 مليون دولار، مع احتساب معدل تهرب من الدفع بنسبة 48%، ويقول المراقبون إن بإمكانه تغطية التكلفة عبر إعادة هيكلة أو تقليص برامج أخرى ضمن ميزانية المدينة البالغة 116 مليار دولار.

متاجر البقالة

يقترح ممداني برنامجا تجريبيا لـ5 متاجر بقالة مملوكة للمدينة في المناطق التي تفتقر إلى الأسواق بتكلفة نحو 60 مليون دولار، ويمكن تمويله كذلك من خلال تعديل أولويات الإنفاق ضمن الميزانية ذاتها.

بناء الإسكان

ينوي ممداني استثمار نحو 100 مليار دولار لبناء 200 ألف وحدة سكنية ميسّرة خلال 10 سنوات، وهو ما يعتبره كثيرون على يمينه غير واقعي بسبب حجم الدين المطلوب.

لكن خبراء مثل غوسدورف يشيرون إلى أن الخطّة لا تنطوي على اقتراض المبلغ دفعة واحدة، بل سيتم تراكم الدين وسداده على مراحل عبر إدارات متعاقبة، وأن الهدف ليس إسكانا مجانيا، بل إسكانا ميسّرا يولّد عائدات تسدد الدين، ويمكن أن يُموّل بعضها من القطاع الخاص.

رعاية الأطفال الشاملة

تتراوح كلفة تنفيذ رعاية الأطفال الشاملة بين 2.5 و12 مليار دولار بحسب ما إذا كان البرنامج على مستوى المدينة أو الولاية، وعوامل أخرى.

ويبقى التمويل العامل الأهم، ويتوقع غاردنر أن يكون ثمة نوع من التسوية، كما يحصل عادة في المشاريع الكبرى، قائلا إنه من المتوقع أن تُقلّص بعض وعود ممداني وقد يضطر إلى بعض المرونة على صعيد زيادة الضرائب المزمعة.