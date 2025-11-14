بيتكوين بأدنى مستوى في 6 أشهر

جرى تداول عملة بيتكوين المشفرة دون مستوى 96 ألف دولار لأول مرة منذ أكثر من 6 أشهر اليوم الجمعة، إذ تسارعت عمليات بيع الأصول التي تنطوي على مخاطرة مع انحسار توقعات إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على خفض الفائدة الشهر المقبل.

وتراجعت بيتكوين في أحدث تعاملات 2.8% إلى 96 ألفا و9 دولارات، بعد أن انخفضت في وقت سابق إلى 95885.33 دولارا، وهو أدنى مستوى منذ السابع من مايو/أيار الماضي.

وتتجه أكبر عملة رقمية مشفرة من حيث القيمة السوقية لتسجيل الهبوط الأسبوعي الثالث على التوالي، وانخفضت 24% تقريبا من الذروة التي سجلتها في أوائل أكتوبر/تشرين الأول.

وتعرضت الأصول المحفوفة بالمخاطر لضغوط في الأيام القليلة الماضية مع انحسار توقعات خفض الفائدة الأميركية الشهر المقبل بسبب تزايد عدد صانعي السياسة الذين يبدون تحفظا إزاء الإقدام على المزيد من التيسير النقدي.

وانخفضت عملة إيثر، وهي ثاني أكبر عملة مشفرة، 1.5% إلى 3133.76 دولارا.

الانخفاض يُعد إشارة إلى أن السوق قد يدخل مرحلة تصحيح أو ارتداد طويل الأمد، وليس مجرد تذبذب مؤقت.

المستثمرون قد يقومون بإعادة تقييم المخاطر المتعلقة بالعملات الرقمية، خاصة في ظل ضبابية السياسات النقدية والمخاوف الاقتصادية العالمية. ومن المتوقع أن يتأثر بذلك أيضًا أسهم وشركات العملات الرقمية وغيرها من الأصول المرتبطة بالقطاع.

وكانت البيتكوين قد سجلت أعلى مستوى لها بأكثر من 126 ألف دولار في 6 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وجاء ذلك مدعوما بتدفقات مؤسسية كبيرة إلى صناديق تداول البيتكوين وضعف الدولار.