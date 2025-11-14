الذهب يقلّص مكاسبه مع انحسار رهانات خفض الفائدة الأميركية

تراجع الذهب اليوم الجمعة بعد أن قلّص مكاسبه المبكرة، متأثرا بتصريحات تميل إلى التشديد النقدي من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي)، ما أضعف الرهانات على خفض أسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول المقبل، وفقا لتقارير اقتصادية.

وبحلول الساعة 09:30 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4169.58 دولارا للأوقية بعدما لامس 4211.06 دولارا في وقت سابق، بينما تراجعت العقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.2% إلى 4185.90 دولارا للأوقية.

وعلى الرغم من هذا التراجع، ما زال المعدن الأصفر يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية تقارب 4.3%، مدعوما بحالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي وتباطؤ النشاط التجاري بعد الإغلاق الحكومي الأميركي الذي استمر 43 يوما.

تصريحات الفدرالي تضغط على التوقعات

وأشارت تقارير إنفستنغ دوت كوم إلى أن تراجع الذهب جاء بعد تصريحات من أعضاء في الاحتياطي الفدرالي، من بينهم نيل كاشكاري، رئيس فرع البنك في مينيابوليس، الذي قال في مقابلة مع "بلومبيرغ" إنه "لا يدعم خفضا للفائدة حاليا، وما زال مترددا بشأن ديسمبر/كانون الأول المقبل".

كما أوضحت وكالة رويترز أن أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي" أظهرت انخفاض توقعات المتعاملين بخفض الفائدة إلى 49%، مقارنة بـ64% في وقت سابق من الأسبوع.

ويرى المحلل في "أكتيف تريدز" ريكاردو إيفانغليستا أن الذهب "يتلقى دعما من حالة الحذر التي تسود الأسواق، إلا أن الاتجاه الصعودي يبقى محدودا بسبب الشكوك المتزايدة حول قرار الفدرالي المقبل".

ويؤكد خبراء أن الذهب، الذي لا يدرّ عائدا، يزدهر عادة في بيئة الفائدة المنخفضة والضبابية الاقتصادية، لكن استمرار التردد في قرارات الفدرالي الأميركي يجعل الاتجاهات قصيرة الأمد رهينة لتقلبات الأسواق وتبدّل المزاج النقدي في واشنطن.

المعادن النفيسة الأخرى تتباين في الأداء

وبالنسبة للمعادن الأخرى:

