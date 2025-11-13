اقتصاد|نيجيريا

البرلمان النيجيري يقر اقتراضا إضافيا لسد عجز الميزانية

A man counts Nigerian naira notes in a market place as people struggle with the economic hardship and cashflow problems ahead of Nigeria's Presidential elections, in Yola, Nigeria, February 22, 2023. REUTERS/Esa Alexander
ضائقة اقتصادية ومشاكل سيولة نقدية قبيل الانتخابات الرئاسية في نيجيريا (رويترز)
Published On 13/11/2025
|
آخر تحديث: 09:39 (توقيت مكة)

حفظ

وافق المجلس الوطني النيجيري أمس الأربعاء على اقتراض داخلي إضافي بقيمة 1.15 تريليون نيرة (نحو 784 مليون دولار) للمساعدة في تمويل العجز في ميزانية عام 2025.

وكان الرئيس بولا تينوبو قد طلب هذه الموافقة قبل أسبوعين، مشيرا إلى وجود فجوة بين العجز المقترح من قبل السلطة التنفيذية والبالغ 12.95 تريليون نيرة والعجز الذي أقره المشرعون والبالغ 14.10 تريليون نيرة.

وتبلغ ميزانية نيجيريا لعام 2025 نحو 59.99 تريليون نيرة، وسيتم تمويل العجز من خلال مزيج من الاقتراض الخارجي والداخلي.

والأسبوع الماضي، جمعت البلاد 2.35 مليار دولار من خلال إصدار سندات يوروبوند، حيث اجتذبت عروضا بقيمة 10.65 مليارات دولار.

وصرّح وزير المالية والي إدون بأن الطلب القوي يعكس الثقة في خطط الإصلاح النيجيرية والالتزام بالنمو المستدام.

المصدر: رويترز

إعلان