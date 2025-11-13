البرلمان النيجيري يقر اقتراضا إضافيا لسد عجز الميزانية

وافق المجلس الوطني النيجيري أمس الأربعاء على اقتراض داخلي إضافي بقيمة 1.15 تريليون نيرة (نحو 784 مليون دولار) للمساعدة في تمويل العجز في ميزانية عام 2025.

وكان الرئيس بولا تينوبو قد طلب هذه الموافقة قبل أسبوعين، مشيرا إلى وجود فجوة بين العجز المقترح من قبل السلطة التنفيذية والبالغ 12.95 تريليون نيرة والعجز الذي أقره المشرعون والبالغ 14.10 تريليون نيرة.

وتبلغ ميزانية نيجيريا لعام 2025 نحو 59.99 تريليون نيرة، وسيتم تمويل العجز من خلال مزيج من الاقتراض الخارجي والداخلي.

والأسبوع الماضي، جمعت البلاد 2.35 مليار دولار من خلال إصدار سندات يوروبوند، حيث اجتذبت عروضا بقيمة 10.65 مليارات دولار.

وصرّح وزير المالية والي إدون بأن الطلب القوي يعكس الثقة في خطط الإصلاح النيجيرية والالتزام بالنمو المستدام.