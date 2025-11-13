ارتفاع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار نهاية الأسبوع

بغداد- ارتفع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، اليوم الخميس، في السوق الموازية مع ثبات في السعر بالسوق الرسمية، عند الإغلاق الأسبوعي لنشاط سوق صرف العملات في المحافظات العراقية.

سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار بالسوق الموازية

بلغ سعر الدولار في بغداد 1425 دينارا عند البيع و1417.5 دينارا عند الشراء، وكان السعر أمس للبيع 1426 دينارا أما سعر الشراء فقد كان 1420.5 دينارا.

في أربيل بلغ سعر البيع 1412.5 دينارا، وسعر الشراء 1410 دنانير، بعد أن سجل مساء أمس 1415 دينارا للبيع في حين كان سعر الشراء 1412.5 دينارا.

بلغ سعر الصرف في البصرة 1417.5 دينارا للبيع 1412.5 دينارا للشراء في تعاملات اليوم، بعد أن سجل مساء أمس للبيع 1420.5 دينارا، أما الشراء فقد كان 1415 دينارا.

سعر صرف الدينار بالتعاملات الرسمية

سعر البيع للحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية : 1310 دنانير للدولار.

: 1310 دنانير للدولار. سعر البيع : 1305 دنانير لكل دولار.

: 1305 دنانير لكل دولار. سعر البيع بالمصارف: 1310 دنانير لكل دولار.

وتقتصر تعاملات البنك المركزي على البيع فقط للعملة الأميركية، وقراره ملزم للبنوك، ويكون البيع للمسافرين خارج البلاد فقط.

عوامل السيطرة على سعر الدولار

أكد الخبير الاقتصادي عدنان فرج أن استمرار تراجع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي يعد "أمراً طبيعياً" ومتوقعاً، نتيجة لتضافر مجموعة من العوامل الاقتصادية والإجرائية والسياسية الأخيرة.

وقال فرج -في حديث مع الجزيرة نت- إن هذا التراجع يعكس بدء ظهور نتائج الإجراءات التي اتخذها المركزي العراقي لكبح التقلبات السابقة في سعر الصرف.

وأوضح أن العوامل الرئيسية التي ساهمت في السيطرة على سعر الدولار وكبح "جماح القفزات السابقة" تشمل ما يلي:

توجه أغلب التجار بشكل حثيث لاستخدام المنصة الرسمية للبنك المركزي لشراء الدولار، مما يوفر لهم آلية ثابتة وشفافة لتوفير العملة الأجنبية لتمويل تجارتهم بالطرق الرسمية بدلاً من السوق الموازية.

انتهت الانتخابات الأخيرة بشكل طبيعي من دون تسجيل مشاكل جوهرية، إلى جانب حالة الاستقرار الأمني النسبي، وهذه الظروف جميعها تخلف بيئة أكثر ثقة تشجع على استخدام القنوات الرسمية.

الإجراءات الأخيرة للمركزي، بدأت تؤتي ثمارها في تنظيم سوق الصرف وتلبية الطلب المشروع على العملة الأجنبية.

وفيما يخص التوقعات للمرحلة القريبة، أشار الخبير الاقتصادي إلى أن هذه الظروف تهيئ لاستمرار حالة استقرار أسعار الدينار، وعدم حصول أية قفزات كبيرة في سعر الدولار خلال الفترة الحالية، منوها بأن استدامة استقرار سعر الصرف تتطلب تثبيت الآليات الرسمية لتوفير الدولار. وبشكل أهم، الحفاظ على البيئة السياسية والأمنية المستقرة.

ومع ذلك، قال فرج "يبقى مصير هذا الاستقرار الاقتصادي مرتبطاً بشكل وثيق بالوضع الداخلي. فالدولة مقبلة على مراحل تشكيل الحكومة الجديدة، والتي قد تدخل في مرحلة من التوتر السياسي نتيجة الصراعات المعروفة بين الكتل. فأي اضطراب سياسي أو أمني قد يقوض الثقة ويؤدي مجدداً إلى ضغوط على سعر الصرف".