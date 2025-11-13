أوبك تتوقع توازنا في سوق النفط عام 2026

تشير أحدث التقديرات الصادرة عن منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) إلى أن سوق النفط العالمية تتجه نحو توازن كامل بين العرض والطلب في عام 2026، في انعكاس لزيادة إنتاج تحالف "أوبك بلس" وارتفاع الإمدادات من منتجين مستقلين.

ويأتي هذا التحول بعد أشهر من التوقعات السابقة التي رجّحت حدوث عجز في المعروض النفطي خلال العام المقبل، حسب ما نقلته منصة "إنفستنغ دوت كوم".

نمو اقتصادي متماسك وإنتاج روسي متصاعد

وأشارت أوبك في تقريرها الشهري الصادر يوم 12 نوفمبر/تشرين الثاني إلى أن الاقتصاد العالمي ما زال يُظهر متانة واضحة، مدعوما بانحسار حالة عدم اليقين التجاري منذ صيف 2025.

وقد حافظت المنظمة على توقعاتها بارتفاع الطلب العالمي على النفط بنحو 1.3 مليون برميل يوميا هذا العام، مع تسارع طفيف في 2026.

كما أظهرت بيانات أوبك -وفقا لتقرير رويترز- أن إنتاج روسيا من النفط ارتفع في أكتوبر/تشرين الأول إلى 9.382 ملايين برميل يوميا، بزيادة قدرها 47 ألف برميل مقارنة بشهر سبتمبر/أيلول، رغم العقوبات الأميركية الجديدة المفروضة على شركتي "لوك أويل" و"روسنفت".

وفي المقابل، انخفض إنتاج كازاخستان إلى نحو 1.707 مليون برميل يوميا، أي بأكثر من 150 ألف برميل مقارنة بالشهر السابق، لكنه ما زال يتجاوز حصتها المقررة ضمن تحالف أوبك بلس والبالغة 1.529 مليون برميل يوميا.

تراجع تقديرات العجز وتزايد احتمالات الفائض الطفيف

ووفق حسابات "رويترز" المستندة إلى بيانات مجمعة، فإن الطلب المتوقع على خام أوبك بلس في 2026 سيبلغ 43 مليون برميل يوميا، وهو ما يعني أن السوق ستسجل فائضا طفيفا قدره 20 ألف برميل يوميا إذا استمر الإنتاج بالمستوى الحالي البالغ 43.02 مليون برميل يوميا.

ويُذكر أن تقرير أوبك لشهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي كان قد قدّر وجود عجز مقداره 50 ألف برميل يوميا، بينما أشار تقرير سبتمبر/أيلول إلى نقص قدره 700 ألف برميل يوميا، ما يعكس تغيرا تدريجيا في النظرة المستقبلية للعرض والطلب.

خلاف متواصل مع تقديرات وكالة الطاقة الدولية

وبينما تُظهر بيانات أوبك ميلا إلى التوازن، ما زالت التوقعات تختلف عن نظيراتها لدى وكالة الطاقة الدولية، التي تتوقع أن يتجاوز المعروض الطلب بنحو 4 ملايين برميل يوميا في 2026، أي ما يعادل قرابة 4% من الاستهلاك العالمي.

وقالت "أوبك" في تقريرها إن "الفجوة بين تقديراتها وتقديرات الوكالة تضيق، لكنها لم تُغلق بعد"، مؤكدة أن التنبؤات المستقبلية ستتأثر بوتيرة تعافي الطلب الآسيوي والتوجهات المالية للدول الكبرى المستهلكة للطاقة.

من الفائض المحتمل إلى التوازن الحذر

ورغم زيادة الإنتاج وتعدد السيناريوهات، يتجه تحالف "أوبك بلس" إلى تعليق زيادات إضافية في الربع الأول من 2026 تجنبا لفائض مفرط في الإمدادات.

وأوضح التقرير أن التحالف رفع أهدافه الإنتاجية بنحو 2.9 مليون برميل يوميا منذ أبريل/نيسان الماضي، أي ما يعادل 2.7% من المعروض العالمي، لكن ضبط الزيادات بات ضرورة للحفاظ على استقرار الأسعار.

وحسب مراقبين نقلت عنهم منصة "إنفستنغ دوت كوم"، فإن "التحول من توقعات العجز إلى حالة التوازن يعكس قدرة أوبك بلس على إدارة السوق ديناميكيا، لكنه لا يخلو من المخاطر في ظل احتمالات تباطؤ النمو العالمي أو زيادة الإنتاج خارج التحالف".

وفي ضوء هذه التطورات، يبدو أن عام 2026 قد يشهد سوقا نفطية أكثر استقرارا من التقديرات السابقة، مع ميل طفيف للفائض، ما يشير إلى نجاح أوبك بلس في ضبط الإمدادات رغم تباين توقعاتها مع الوكالات الدولية، غير أن استمرار الضبابية الاقتصادية، وعودة الإنتاج الأميركي والصيني إلى الارتفاع، يجعلان من التوازن النفطي المقبل توازنا هشا أكثر منه دائما.