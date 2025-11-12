غينيا تدشن منجم الحديد "سيماندو" لتعزيز الاقتصاد

أطلقت غينيا، اليوم الثلاثاء مشروعا ضخما لاستغلال منجم الحديد العملاق "سيماندو" الواقع جنوب شرقي البلاد، في خطوة وُصفت بالتاريخية نظرا لحجم المشروع وأثره المتوقع على الاقتصاد الوطني.

ويُعد هذا المنجم من أكبر مكامن الحديد في العالم، وظل انتظاره قائما لعقود قبل أن يرى النور أخيرا.

وجرت مراسم التدشين في أجواء احتفالية كبيرة، بحضور رئيس البلاد مامادي دومبويا، إلى جانب نظيريه الغابوني بريس أوليغي أنغيما والرواندي بول كاغامي، وذلك في ميناء موربايا جنوبي العاصمة كوناكري، حيث سيُشحن المعدن نحو الأسواق العالمية.

وتزامنا مع الانطلاق، بدأت أولى شحنات الخام المستخرج من هذا الموقع في طريقها إلى التصدير، في ما اعتبرته السلطات "يوما تاريخيا".

وقد أعلن الرئيس دومبويا هذه المناسبة عطلة رسمية، في إشارة إلى أهميتها الاستثنائية.

"حلم أجيال"

من جانبه، وصف وزير النقل الغيني عثمان غوال ديالو المشروع بأنه "حلم أجيال من الغينيين" مؤكدا أن التحدي لا يقتصر على استخراج المعدن، بل يشمل "تحويل وجه البلاد عبر البنى التحتية المصاحبة، من خط سكة حديد يمتد لأكثر من 650 كيلومترا إلى ميناء جديد سيعيد رسم الخريطة الاقتصادية واللوجستية لغينيا".

وكان المنجم قد اكتُشف منذ عقود، ويتميز بخام عالي الجودة، لكن استغلاله تأخر بسبب نزاعات حول حقوق التعدين، واتهامات بالفساد، فضلا عن ضخامة الاستثمارات المطلوبة في منطقة تعاني ضعف البنية التحتية.

ويُدار هذا المشروع من جانب "وينينغ كونسورتيوم سيماندو" وهو تحالف صيني سنغافوري، و"سيمفر" التابعة لمجموعة "ريو تينتو" الأنجلو أسترالية، والعملاق الصيني "شينالكو".

رهانات اقتصادية وسياسية

تأمل غينيا أن يفتح المشروع الباب أمام عوائد مالية ضخمة، ويوفر آلاف الوظائف المباشرة، فضلا عن المساهمة في فك عزلة مناطق واسعة من البلاد.

كما يحمل التدشين بعدا سياسيا، إذ يُعد من أبرز إنجازات دومبويا منذ توليه السلطة عقب انقلاب عام 2021.

ويأتي في وقت أعلن فيه ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 28 ديسمبر/كانون الأول المقبل، حيث أدرجت المحكمة العليا اسمه ضمن قائمة أولية تضم 9 مرشحين.