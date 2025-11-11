اقتصاد|روسيا

صادرات النفط الروسية مستقرة رغم العقوبات الأميركية الجديدة

epa12407698 Oil products tankers Vela (Singapore, L) and Jag Sparrow (Bahamas, R) are moored at the berth of St. Petersburg Oil Terminal, in the Port of St. Petersburg, Russia, 26 September 2025. The terminal is a key player in the Russian oil industry and a major logistics hub in the Baltic region. EPA/ANATOLY MALTSEV
صادرات النفط الروسية تحافظ على استقرارها على الرغم من العقوبات الأميركية المباشرة (الأوروبية)
Published On 11/11/2025
|
آخر تحديث: 21:13 (توقيت مكة)

حفظ

أفادت وكالة رويترز، استنادا إلى بيانات مجموعة بورصات لندن وشهادات متعاملين، أن وتيرة صادرات النفط من الموانئ البحرية الروسية ظلت مستقرة في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، رغم العقوبات الأميركية الأخيرة التي استهدفت شركتي لوك أويل وروسنفت، في أول خطوة مباشرة من إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد قطاع الطاقة الروسي منذ بداية ولايته الثانية.

وبحسب المتعاملين، تواصل الناقلات التابعة لما يُعرف بـ"أسطول الظل" والسفن التي ترفع العلم الروسي عمليات الشحن وفق الجداول المحددة.

في حين تُظهر بيانات الموانئ الغربية في بريمورسك وأوست لوجا ونوفوروسيسك أن بعض السفن تُدرج ميناء بورسعيد أو قناة السويس كوجهة مبدئية قبل أن تتجه فعليا إلى الموانئ الآسيوية، ولا سيما الهندية والصينية.

وتشير المعطيات إلى أن إمدادات خام الأورال إلى الهند لا تزال مستمرة حتى الآن، مع وصول شحنات تم بيعها قبل فرض العقوبات الأخيرة.

ويتوقع المتعاملون أن تبقى الشحنات مستقرة حتى 21 نوفمبر/تشرين الثاني، وهو الموعد النهائي الذي حددته واشنطن لإنهاء التعاملات مع الشركتين الخاضعتين للعقوبات، على أن تبدأ الكميات بالتراجع التدريجي نهاية الشهر الجاري، وسط توقعات بانخفاض أكبر في صادرات ديسمبر/كانون الأول.

المصدر: رويترز

إعلان