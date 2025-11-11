اقتصاد|أسواق|تركيا

تركيا تشدد عقوبات التلاعب بالسوق

People walk past a money exchange office at the main pedestrian area in Istanbul on 05 March 2009. Worries over the state of the global economy were amplified yesterday as U.S. auto giant General Motors warned about its viability. Turkish stocks took a tailspin on the news and the U.S. dollar skyrocketed over 1.75 Turkish Liras. US Dollar is in highest position against Turkish Lira for last 6 years. EPA/TOLGA BOZOGLU
أنقرة تسعى لزيادة الحد الأدنى للغرامة البالغة نصف مليون ليرة لتجنب الملاحقة القضائية على بعض الأفعال (الأوروبية)
Published On 11/11/2025
آخر تحديث: 19:23 (توقيت مكة)

تعتزم تركيا زيادة عقوبات السجن والغرامات على التلاعب بالسوق بموجب مشروع قانون جديد سيُعرض على البرلمان قريبا، حسبما نقلت وكالة بلومبيرغ عن مسؤول وصفته بالمُطّلع على الأمر.

يقترح مشروع القانون مضاعفة عقوبة السجن على جرائم الاحتيال بالسوق من 3 سنوات حاليا إلى 5 سنوات، وفق المصدر، الذي لم تكشف بلومبيرغ عن هويته.

يهدف الاقتراح كذلك إلى زيادة الحد الأدنى للغرامة البالغة 500 ألف ليرة (11839 دولارا) التي يُمكن للأفراد دفعها للخزانة لتجنب الملاحقة القضائية على بعض الأفعال.

يتركز القلق حول صناديق الاستثمار التي حققت عوائد مرتفعة بشكل غير معتاد، ما أثار شكوكا حول التلاعب بالسوق، وفي الأسبوع الماضي، قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك إن الحكومة على دراية بالتلاعب في بعض صناديق الاستثمار، وأنها ستبذل المزيد من الجهود لتعزيز الإطار التنظيمي.

وقال رئيس مجلس أسواق رأس المال التركي عمر غونول، الأسبوع الماضي، لمجموعة من الصحفيين خلال فعالية في إسطنبول، إن هيئة تنظيم السوق في البلاد قد أعدّت إجراءات جديدة لعرضها على المشرّعين، تشمل إلغاء تراخيص مديري الصناديق وشركات إدارة الأصول، بالإضافة إلى غرامات مالية أعلى.

وأضاف غونول أن الهيئة حددت بعض الصناديق المتورطة في أنشطة تلاعب، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول أسماء أو نطاق مشروع القانون.

ويجب أن تُقدّم الحكومة مشروع القانون إلى البرلمان لتُراجعه لجانه قبل مناقشته والتصويت عليه.

المصدر: بلومبيرغ

