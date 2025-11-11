الذهب بأعلى مستوى في 3 أسابيع مع رهانات خفض الفائدة الأميركية

واصل الذهب مكاسبه اليوم الثلاثاء وسجل أعلى مستوى له في نحو 3 أسابيع، مع ارتفاع التوقعات بأن يقدم مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) على خفض آخر في أسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول المقبل، مما عزز الإقبال على المعدن النفيس الذي يُعد ملاذا آمنا.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 4136.12 دولارا للأوقية (الأونصة) في وقت كتابة هذا التقرير، وهو أعلى مستوى منذ 24 أكتوبر/تشرين الأول، في حين زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول 0.51% إلى 4143 دولارا للأوقية.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن الاقتصاد الأميركي فقد وظائف في أكتوبر/تشرين الأول الماضي مع تراجع التوظيف في قطاعي الحكومة والتجزئة.

وأظهر مسح يوم الجمعة الماضي أن ثقة المستهلكين الأميركيين تراجعت إلى أدنى مستوى في 3 سنوات ونصف السنة في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وسط مخاوف من تداعيات أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.

توقعات خفض الفائدة

وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة "سي إم إي" أن المتعاملين يتوقعون الآن بنسبة 64% أن يخفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل.

وقال عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي ستيفن ميران أمس الاثنين إن خفضا بمقدار 50 نقطة أساس سيكون مناسبا في ديسمبر/كانون الأول المقبل، مشيرا إلى تراجع التضخم وارتفاع معدل البطالة.

وعادة ما يستفيد الذهب -الذي لا يدر عائدا- من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة ومن حالات عدم اليقين الاقتصادي.

وصدّق مجلس الشيوخ الأميركي أمس الاثنين على تسوية من شأنها أن تنهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، مما يضع حدا لحالة الجمود المستمرة منذ أسابيع، والتي أدت إلى تعطيل مساعدات غذائية لملايين المواطنين وتركت مئات الآلاف من موظفي الحكومة دون رواتب وأربكت حركة الطيران.

لماذا يرتفع الذهب بعد خفض الفائدة؟

وفي تعليقه على ارتباط سعر الذهب بسعر الفائدة، بيّن الرئيس التنفيذي للإستراتيجيات بشركة فورتريس للاستثمار مصطفى فهمي أن المستثمرين رأوا في خفض المركزي الأميركي سعر الفائدة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي رسالة مفادها أن بنك الاحتياطي الاتحادي لا يسعى إلى النمو، بل إلى شراء الوقت.

وأضاف فهمي في مقالة له نُشرت على موقع الجزيرة نت أن هذه القراءة نقلت المزاج العام من التفاؤل إلى الحذر، وبدأت الثقة في الدولار تهتز تدريجيا، فالسيولة تتجه نحو الأمان، والعوائد تتآكل، والذهب يعود إلى الواجهة ليس كمجرد أصل استثماري، بل كملاذ من هشاشة السياسات.

وتابع أنه حين تتحول أدوات الإنقاذ إلى أدوات تأجيل يصبح الذهب هو الحقيقة الوحيدة، وسط اقتصاد يتنفس بالديون ويعيش على الفائدة المنخفضة، لهذا كان خفض الفائدة في خريف 2025 أقرب إلى إعلان طوارئ اقتصادي لا خطوة روتينية.