مطار حمد الدولي في قطر يسجل نموا قياسيا في الربع الثالث

استقبل مطار حمد الدولي 14.3 مليون مسافر في الربع الثالث من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول هذا العام، بنمو سنوي بلغت نسبته 4.3%، محققا بذلك أفضل أداء ربع سنوي منذ افتتاحه في 2014.

وكان الحدث الأبرز خلال هذا الربع هو الرقم القياسي الذي سجله المطار في أغسطس/آب، والذي أصبح بموجبه الشهر الأكثر ازدحاما في تاريخ المطار على الإطلاق، إذ استقبل أكثر من 5 ملايين مسافر، ما يؤكد المكانة الرائدة لمطار حمد الدولي ضمن أسرع المطارات نموا في العالم.

وبلغ عدد المسافرين من وإلى الدوحة خلال هذا الربع 3.4 ملايين مسافر ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 7%، في حين زادت حركة الطائرات وارتفع متوسط إشغال المقاعد لدى شركات الطيران العاملة في مطار حمد الدولي.

وأطلقت الخطوط الجوية القطرية خلال هذا الربع مسارين جديدين إلى كل من مالطا ومدينة حلب السورية، وهذا عزز الربط الجوي عبر مقر عملياتها. كما حافظ مطار حمد الدولي على نسبة رضا عالية لدى عملائه بلغت 98%، وهذا يؤكد قدرته على الجمع بين التوسع في العمليات التشغيلية وجودة الخدمة الاستثنائية.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا) عن الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي، حمد الخاطر، قوله: "يواصل مطار حمد الدولي توسيع نطاق عملياته لتلبية الطلب المتزايد على السفر، تدعمه في ذلك جاذبية قطر المتنامية كوجهة سياحية رائدة ونمو قطاع الطيران فيها. وانطلاقا من التزامنا بالارتقاء بتجربة المسافرين، نستمر في تعزيز طاقة المطار الاستيعابية والتشغيلية، مؤكدين دور الإنجازات التي نحققها في إعادة تعريف المعايير العالمية لمستويات أداء المطارات".

وخلال الربع الثالث، سجلت حركة الطائرات ارتفاعا بنسبة 1.3%، وشهد المطار 72 ألفا و700 رحلة، في حين استقر حجم الشحن الجوي عند 664 ألفا و975 طنا، مسجلا انخفاضا طفيفا بنسبة 0.8% مقارنة بالربع الثالث من عام 2024.

إعلان

وحققت شركات الطيران العاملة بمطار حمد الدولي متوسط إشغال للمقاعد المتاحة بنسبة 84.1%، بزيادة قدرها نقطتان مئويتان مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهذا يعكس قوة الطلب وكفاءة أداء المسارات الجوية.