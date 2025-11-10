قطر للطاقة توقع اتفاقا لتوريد اليوريا إلى شركة ميتسوي لمدة 20 عاما

وقّعت شركة قطر للطاقة اتفاقا طويل الأجل مع شركة ميتسوي اليابانية لتوريد ما يصل إلى نصف مليون طن من اليوريا سنويا لمدة 20 عاما، بدءا من يناير/كانون الثاني 2026.

وفي تعليق له، قال وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة المهندس سعد بن شريدة الكعبي "يسرنا توقيع هذه الاتفاقية طويلة الأجل مع أحد شركائنا الإستراتيجيين، وتعزيز علاقتنا الممتدة لعقود مع ميتسوي".

وأضاف الكعبي "مع تزايد الطلب العالمي على اليوريا، تتطلع قطر للطاقة إلى تعزيز حضورها العالمي في إنتاجه ما يعزز إنتاج الغذاء والأمن الغذائي العالمي. وبناءً على إعلاننا في سبتمبر/أيلول 2024 عن تطوير مجمع عالمي المستوى لإنتاج اليوريا، سنضاعف إنتاج قطر من اليوريا بأكثر من الضعف، ما يجعل قطر أكبر مُصدّر في العالم".

ويعكس الاتفاق حرص قطر للطاقة الإستراتيجي على بناء شراكات طويلة الأمد مع رواد صناعة الأسمدة البارزين والموثوقين، مع تأكيد التزامها بتعزيز إنتاج الغذاء والأمن الغذائي العالمي.