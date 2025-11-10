الذهب والنفط يصعدان والدولار يستقر مع تفاؤل بإنهاء الإغلاق الأميركي

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوعين، في تعاملات اليوم الاثنين المبكرة، مدعومة بتوقعات قيام مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) بخفض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول في حين استقر الدولار بعد أن جددت سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة مخاوف بشأن النمو العالمي، أما النفط فقد زاد وسط تفاؤل بأن الإغلاق الحكومي الأميركي قد ينتهي قريبا.

الذهب

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2% ليصل إلى 4079.83 دولارا للأوقية (الأونصة)، مسجلا بذلك أعلى مستوى منذ 27 أكتوبر/تشرين الأول.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول 2.03% إلى 4091.20 دولار للأوقية.

ونقلت رويترز عن كبير محللي السوق في شركة كيه.سي.إم تريد، تيم ووترر، قوله: "يشهد الذهب إقبالا قويا مع بداية أسبوع التداولات، حيث يرتفع المعدن النفيس وسط تكهنات بإمكانية خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل رغم أن مجلس الاحتياطي قلل من احتمالية حدوث ذلك".

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن الاقتصاد الأميركي فقد وظائف في أكتوبر/تشرين الأول كما أدى خفض التكاليف واعتماد الشركات على الذكاء الاصطناعي إلى زيادة في عمليات التسريح المعلن عنها.

وأظهر استطلاع يوم الجمعة أن معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة تراجعت إلى أدنى مستوى منذ ما يقرب من 3 أعوام ونصف العام في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني وسط مخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية لأطول فترة إغلاق حكومي أميركي على الإطلاق.

ووفقا لأداة فيدووتش التابعة لسي إم إي، يتوقع المشاركون في السوق الآن بنسبة 67% خفض أسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول.

ويميل الذهب الذي لا يدر عائدا إلى الارتفاع في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وخلال أوقات التقلبات الاقتصادية.

وبدا مجلس الشيوخ الأميركي أمس الأحد مستعدا للمضي قدما في إجراء يهدف إلى إنهاء الإغلاق الحكومي الذي دخل يومه الـ41.

وقال ووترر: "رغم أن ما يبدو هو أننا ربما نتجه صوب إنهاء الإغلاق، فإن ذلك سيأتي بوضوح أكبر لمؤشرات اقتصادية رئيسية لم تكن متاحة منذ بدء هذا الإغلاق".

المعادن النفيسة الأخرى

ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 3.18% دولارات للأوقية إلى 49.88 دولارا.

زاد البلاتين 1.8% إلى 1578.41 دولارا.

صعد البلاديوم 1.58% إلى 1405.45 دولارات.

الدولار

استقر الدولار الأميركي في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين، بعد أن جددت سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة مخاوف بشأن النمو العالمي، على الرغم من أن المؤشرات على أن الكونغرس يقترب من التوصل إلى اتفاق يمكن أن يعيد فتح الحكومة الأميركية.

وانخفض الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية 0.1% إلى 99.491 نقطة.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي جون ثون إن المحادثات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في المجلس لإنهاء إغلاق الحكومة الاتحادية اتخذت منعطفا إيجابيا على ما يبدو، في حين يتحرك مجلس الشيوخ الأميركي نحو التصويت على إعادة فتح الحكومة الاتحادية بإجراءات تمويل حتى يناير/كانون الثاني.

وقال محلل السوق لدى آي جي في سيدني، توني سيكامور: "جاء ذلك في الوقت المناسب تماما. من المحتمل أن يستمر الآن التراجع الذي شهدناه في الدولار الأميركي حتى نهاية الأسبوع الماضي".

وزاد الدولار مقابل الين 154.11 ينا، مرتفعا بنسبة 0.46% عن مستوياته في أواخر الأسبوع الماضي.

واستقر اليورو عند 1.1575 دولار في حين زاد الجنيه الإسترليني إلى 1.3175 دولار بارتفاع 0.11% خلال اليوم.

النفط

ارتفعت أسعار النفط وسط تفاؤل بإنهاء أطول إغلاق حكومي أميركي، وهو ما سيرفع الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم، مما محا أثر المخاوف من ارتفاع الإمدادات.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 0.38% إلى 63.87 دولارا للبرميل، وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 60.05 دولارا للبرميل، مرتفعا 0.49%.

وقال مُحلل الأسواق لدى آي جي، توني سيكامور: "إعادة الفتح الوشيكة هي بمثابة دفعة مُرحّب بها، حيث ستعيد الأجور إلى 800 ألف موظف اتحادي وتعيد تشغيل البرامج الحيوية التي سترفع ثقة المستهلكين ونشاطهم وإنفاقهم".

وأضاف: "من المفترض أن يساعد ذلك أيضا في تحسين الإقبال على المخاطرة في الأسواق" ويتسبب في انتعاش أسعار خام غرب تكساس الوسيط باتجاه 62 دولارا للبرميل.

وكان المحللون يشعرون بالقلق إزاء تأثير إلغاء رحلات جوية على الطلب الأميركي على وقود الطائرات بعد أن ألغت شركات الطيران أكثر من 2800 رحلة أميركية وأرجأت أكثر من 10 آلاف و200 رحلة أمس الأحد، في أسوأ يوم من الاضطرابات منذ بدء الإغلاق الحكومي الأميركي.

وانخفض خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنحو 2% في الأسبوع الماضي وسجلا ثاني انخفاض أسبوعي لهما، وسط مخاوف من تخمة المعروض، واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، ضمن أوبك بلس، على زيادة الإنتاج بشكل طفيف في ديسمبر/كانون الأول مع تعليق الزيادات في الربع الأول من العام القادم.

وزادت مخزونات الخام الأميركية في حين ارتفع حجم النفط المخزن على متن السفن في المياه الآسيوية إلى مثليه في الأسابيع القليلة الماضية بعد أن أدى تشديد العقوبات الغربية إلى تقليص الواردات إلى الصين والهند، ومع نقص حصة الاستيراد التي حدت من الطلب من شركات التكرير الصينية المستقلة.

وتوجهت مصافي التكرير الهندية إلى الشرق الأوسط والأميركيتين لتعويض الإمدادات الروسية الخاضعة للعقوبات.

وتواجه شركة لوك أويل الروسية للنفط اضطرابات متزايدة مع اقتراب الموعد النهائي الذي حددته الولايات المتحدة للشركات لوقف تعاملاتها مع الشركة الروسية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني بعد انهيار صفقة بيع عملياتها لشركة جونفور السويسرية.