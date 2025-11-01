مادورو يتهم واشنطن باستهداف فنزويلا طمعا في نفطها وغازها

اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الولايات المتحدة بالسعي إلى السيطرة على ثروات بلاده الطبيعية، مؤكدا أن التحركات العسكرية الأميركية في منطقة الكاريبي "تهدف إلى النهب وليس إلى مكافحة المخدرات".

وقال مادورو في خطاب ألقاه أمس الجمعة بالعاصمة كراكاس إن "فنزويلا تُستهدف لأنها تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم، ورابع أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي، وأكثر من 30 مليون هكتار من الأراضي الزراعية الخصبة".

وأضاف "لو لم تكن لدينا هذه الثروات ولم نكن في موقع إستراتيجي لما ذكر أحد اسم فنزويلا".

ثروات كبيرة تحت الحصار

ووفق بيانات رسمية نقلتها وكالة الأناضول، تمتلك فنزويلا أكثر من 300 مليار برميل من احتياطي النفط المؤكد، مما يجعلها الأولى عالميا، إضافة إلى 195 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

لكن استغلال هذه الثروات ما زال محدودا بسبب العقوبات الاقتصادية الأميركية وضعف البنية التحتية.

واتهم مادورو واشنطن بـ"التلاعب عبر وسائل الإعلام الدولية" لتبرير "خطة تستهدف تهيئة الأرضية لتغيير النظام ونهب موارد البلاد"، مضيفا أن الخطاب الأميركي "مليء بالافتراءات".

نفي أميركي وتحركات عسكرية

من جانبه، نفى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو وجود أي خطط للهجوم على فنزويلا، وقال عبر منصة إكس إن تقرير صحيفة "ميامي هيرالد" -الذي تحدّث عن هجمات وشيكة- "كاذب".

وجاء ذلك بعد تقارير أشارت إلى أن الجيش الأميركي قرر مهاجمة منشآت عسكرية فنزويلية، في حين كانت واشنطن قد أرسلت سابقا سفنا حربية إلى البحر الكاريبي في إطار ما وصفتها بـ"جهود مكافحة المخدرات" بعد أمر تنفيذي وقّعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أغسطس/آب الماضي.

كما رفعت الولايات المتحدة قيمة المكافأة لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال مادورو إلى 50 مليون دولار، في حين وصف الأخير نشر السفن والغواصات الأميركية قرب بلاده بأنه "تهديد مباشر للسيادة الوطنية".

دعوة للتضامن اللاتيني

ودعا مادورو دول أميركا اللاتينية إلى الوقوف إلى جانب بلاده، قائلا "نضال فنزويلا من أجل السيادة والاستقلال هو نضال القارة بأكملها، ونصرنا سيكون نصرا لشعوبها".

ويأتي هذا التوتر وسط تصاعد الانتقادات لعمليات أميركية في الكاريبي والمحيط الهادي وصفتها منظمات حقوقية بأنها "قتل خارج نطاق القانون"، مما يعمق الخلاف بين واشنطن وكراكاس بشأن شرعية التحركات العسكرية الأميركية في المنطقة.