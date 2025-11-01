أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة عن استعداده للإبقاء على تمويل برنامج الإعانات الغذائية الرئيسي للفقراء قبل ساعات فحسب من تعليقه بسبب الإغلاق الحكومي المستمر منذ أكثر شهر.

فبعد أكثر من أربعة أسابيع من الإغلاق الحكومي، وانقطاع مئات الآلاف من الموظفين الفدراليين عن العمل ظرفيا، واضطرابات في الحركة الجوية، وتوقُّف المتنزهات الوطنية عن العمل، يُتوقع أن تمتد آثار الإغلاق إلى الأميركيين البالغ عددهم 42 مليونا المستفيدين من برنامج "سناب" الذي يُفترض أن تكفّ الحكومة الفدرالية عن تمويله ليل الجمعة إلى السبت.

وبعد أن أصدر قاض فدرالي بناء على دعوى من جماعات حقوقية أمرا للحكومة الجمعة باستخدام اعتمادات مالية مخصصة للطوارئ لتمويل "سناب"، أكد الرئيس ترامب انفتاحه على حل كهذا.

وكتب الرئيس الأميركي على صفحته على منصته "تروث سوشيال": "لا أريد أن يجوع الأميركيون… إذا حصلنا على التوجيه القانوني المناسب من المحكمة، فسيكون من دواعي شرفي تأمين التمويل" لبرنامج "سناب".

وسبق لرئيس مجلس النواب مايك جونسون المنتمي إلى الجمهوريين أن قال سابقا "ثمة أناس حقيقيون، وعائلات حقيقية -ثمة أطفال- سيعانون الجوع اعتبارا من نهاية هذا الأسبوع"، متهما المعارضة المتمثلة في الحزب الديمقراطي "بمواصلة ألاعيبها السياسية في واشنطن".

أما وزيرة الزراعة الأميركية بروك رولينز، فأفادت بأن تمويل برنامج "سناب" سينفد بعد شهر من الإغلاق الحكومي.

وفي ظل احتمال توقُّف الإعانات الغذائية، بدأ بعض الأميركيين بتنظيم سلسلة تضامن.

ورفعت 25 ولاية أميركية والعاصمة واشنطن دعوى قضائية على إدارة الرئيس دونالد ترامب بعد إعلانها وقف تمويل برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، الذي يعتمد عليه أكثر من 40 مليون أميركي من ذوي الدخل المنخفض، وفق ما نقلت هيئة البث البريطانية "بي بي سي".

وتسعى الولايات لإجبار الحكومة على استخدام صندوق الطوارئ البالغ 6 مليارات دولار لتغطية البرنامج، بينما ترفض وزارة الزراعة الأميركية ذلك بحجة أنه يجب الاحتفاظ بالأموال للتعامل مع كوارث محتملة، مؤكدة في بيان أن "التمويل قد جفّ" وأن المساعدات قد تتوقف كليًا بحلول نوفمبر/تشرين الثاني.

التأمين الصحي

ويُتوقع الإعلان، اليوم السبت، عن تكاليف التأمين الصحي الجديدة لأكثر من 24 مليون أميركي تشملهم التغطية الصحية ببرنامج "أوباما كير" الفدرالي.

ومع انتهاء الدعم الحكومي لهذا البرنامج في نهاية السنة، يرجح أن تشهد التكاليف ارتفاعا كبيرا، وفقًا لمركز "كاي إف إف" للأبحاث.

وتُشكل مسألة الدعم لبرنامج "أوباما كير" محور المواجهة في الكونغرس بين الجمهوريين والديمقراطيين الذين لم يتوصلوا إلى الاتفاق على موازنة جديدة.

ويقترح حزب دونالد ترامب تمديد الميزانية الحالية، كما يسعى الديمقراطيون إلى تمديد دعم برامج تأمين صحي للأسر ذات الدخل المنخفض.

ومع أن الجمهوريين يتمتعون بالغالبية في مجلس الشيوخ، إلا أن إنهاء الإغلاق الحكومي وإقرار الموازنة يتطلبان الحصول على بعض الأصوات من الديمقراطيين.

ورغم صرف رواتب العسكريين في أكتوبر/تشرين الأول بناء على قرار من ترامب، من غير المؤكد أن يكون تطبيق هذا الإجراء ممكنا في نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، وقد ينضم أكثر من 1.3 مليون أميركي منضوين في القوات المسلحة إلى 1.4 مليون موظف فدرالي جُمدت رواتبهم منذ شهر.

في الموازاة، لا تزال الاضطرابات تُعيق حركة النقل الجوي بسبب النقص في عدد مراقبي الحركة الجوية، إذ اختار بعضهم أخذ إجازات مرضية بدلا من العمل بدون أجر.

وحذر جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي من حدوث كارثة في مجال النقل الجوي الأميركي إذا استمر الإغلاق الحكومي، وسط احتمال اضطراب العطلات إذا امتد هذا الإغلاق إلى موسم السفر المزدحم في عطلة "عيد الشكر"، وحث الديمقراطيين على تقديم الدعم اللازم لإعادة الأنشطة الحكومية.

وجدد ترامب الجمعة وعده بالتفاوض مع الديمقراطيين بشأن مطالبهم، ولكن فقط بعد رفع الإغلاق الحكومي.

تكلفة الإغلاق الحكومي

