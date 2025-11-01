اليابان: لن نعيد التفاوض على حزمة الاستثمارات مع أميركا

قالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، اليوم السبت، إنها لا تعتزم إعادة التفاوض على حزمة استثمارات بقيمة 550 مليار دولار مع الولايات المتحدة.

جاء ذلك في ختام أسبوع شاركت فيه بفعاليات دبلوماسية تضمنت عقد قمة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وكان ترامب حصل بالفعل على تعهد باستثمارات ضخمة من اليابان مقابل تخفيف الرسوم الجمركية المضادة على الواردات.

يأتي ذلك في وقت فرضت فيه إدارة ترامب -اعتبارا من اليوم السبت- رسوما جمركية إضافية بنسبة 25% على واردات الشاحنات المتوسطة والثقيلة، مما رفع الضريبة على هذه المركبات من اليابان إلى 50%.

وفرضت الرسوم الجمركية الجديدة لتضاف إلى الرسوم الجمركية الحالية التي تبلغ 25% على الواردات من اليابان، نظرا لاستبعاد الشاحنات المتوسطة والثقيلة من المفاوضات بشأن الرسوم الجمركية بين اليابان وأميركا.

والثلاثاء الماضي، قال البيت الأبيض إن ترامب وتاكايتشي وقّعا على اتفاقية إطارية لتأمين إمدادات المعادن الإستراتيجية من خلال التعدين والمعالجة.

وجرى التوقيع خلال زيارة ترامب إلى اليابان -وهي جزء من جولته أوسع قام بها إلى آسيا- في وقت يتطلع كلا البلدين إلى تعزيز سلاسل الإمداد من المعادن الإستراتيجية المستخدمة في قطاعات شتى من الطاقة المتجددة إلى الإلكترونيات والسيارات.

وفي السياق، اجتمع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني اليوم السبت مع نظيرته اليابانبة تاكايتشي على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبك) في كوريا الجنوبية.

وذكر مكتبه في بيان اليوم السبت أنهما بحثا "إمكانية توسيع العلاقات الاقتصادية المثمرة بين كندا واليابان، وتعزيز التجارة السلعية الثنائية السنوية التي تبلغ قيمتها 32 مليار دولار في الاتجاهين".