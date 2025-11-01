أعلنت أستراليا -السبت- أنها وقعت اتفاقا مع كندا لتعزيز التعاون الثنائي والتجاري في مجال المعادن الحيوية، وذلك خلال اجتماع وزراء الطاقة والبيئة لمجموعة السبع في تورونتو.

وقالت وزيرة الموارد الطبيعية مادلين كينغ إنها ونظيرها الكندي تيم هودجسون وقعا إعلان نوايا مشتركا بشأن التعاون في مجال المعادن النادرة، يهدف إلى تعميق الشراكة بين البلدين في هذا المجال.

وتعتمد دول مجموعة السبع -باستثناء اليابان- بشكل كبير أو حصري على الصين في مجموعة من المواد، بدءا من مغناطيسات الأتربة النادرة ووصولا إلى معادن البطاريات.

وأعلنت كندا قبل أيام عن رغبتها في التركيز على العمل مع شركاء مجموعة السبع لتأمين صفقات توريد المعادن الحيوية خلال استضافة الاجتماع الذي يستمر يومين.

وقالت كينغ في بيان "أتطلع إلى العمل مع كندا لبناء سلاسل توريد قوية تدعم الابتكار والنمو الاقتصادي".

ويأتي هذا الاتفاق بعد أن التقى رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز في سبتمبر/أيلول الماضي نظيره الكندي في المملكة المتحدة لإجراء محادثات شملت قضايا المعادن الأساسية، وفقا لبيانات حكومية.

واتفقت أستراليا والولايات المتحدة الشهر الماضي على اتفاقية واسعة النطاق للمعادن الأساسية تهدف إلى مواجهة هيمنة الصين على هذا القطاع.

والشهر الماضي، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي يضع خطة جديدة للحد من اعتماده على المواد الخام الحيوية من الصين، وانتقدت -وقتها- بكين بسبب القيود الموسعة على تصدير المواد الأرضية النادرة.

وتُعد الصين اللاعب المهيمن عالميا في هذا المجال، إذ تُنتج أكثر من 90% من المعادن الأرضية النادرة المُعالجة ومغناطيساتها على مستوى العالم، مما يمنحها نفوذا إستراتيجيا واسعا في سلاسل الإمداد العالمية.

وأكدت الصين الخميس الماضي أنها وافقت على تعليق القيود التي فرضتها في سبتمبر/أيلول الماضي على صادرات عدّة لمدة عام، من بينها تلك المتعلقة بالمعادن النادرة التي تسببت في تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

إعلان

وعقب لقائه المباشر مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية، في أول محادثات تجمعهما منذ 2019، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه توصل إلى اتفاق مع الصين يقضي بخفض الرسوم الجمركية مقابل استئناف بكين شراء فول الصويا من الولايات المتحدة وضمان استمرار صادرات المعادن النادرة وفرض قيود صارمة على التجارة غير القانونية في مادة الفنتانيل.