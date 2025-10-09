النفط يهبط بعد اتفاق غزة وسط ترقب الأسواق لتداعياته

هبطت أسعار النفط -اليوم الخميس- بعد توقيع إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اتفاقا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 1.08 دولار أو 1.6% إلى 65.18 دولارا للبرميل بحلول الساعة 17:10 بتوقيت غرينتش. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.05 دولار، أو 1.7% إلى 61.49 دولارا.

ويأتي ذلك عقب توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، في خطوة هي المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وبموجب الاتفاق سيتوقف القتال وستنسحب إسرائيل جزئيا من غزة، وستطلق حماس سراح جميع الرهائن المتبقين الذين أسرتهم في طوفان الأقصى، مقابل الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين من أصحاب المؤبدات الذين تعتقلهم إسرائيل.

ويرى محللون أن التراجع يعكس "تصحيحا طبيعيًا" في السوق بعد مكاسب الأيام السابقة، في ظل تفاؤل حذر بشأن استقرار الإمدادات.

وقال دينيس كيسلر نائب الرئيس الأول للتداول في (بي أو كيه فايننشال) "تمر العقود الآجلة للخام بمرحلة تصحيحية، إذ إن الصراع بين إسرائيل وحماس على وشك الانتهاء فيما يبدو".

ويرى كلاوديو جاليمبرتي، كبير الاقتصاديين في شركة ريستاد إنرجي، أن "اتفاق السلام يمثل إنجازًا كبيرًا في تاريخ الشرق الأوسط الحديث"، متوقعًا أن تكون له "آثار واسعة على أسواق النفط، تبدأ من تراجع الهجمات الحوثية في البحر الأحمر إلى احتمالات استئناف المفاوضات النووية مع إيران".

أوبك بلس والطلب الأميركي يدعمان التوازن

وأشار التقرير إلى أن تحالف أوبك بلس، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وشركاءها، قرر خلال اجتماعه يوم الأحد زيادة إنتاجه اعتبارًا من نوفمبر/تشرين الثاني، لكن الزيادة جاءت دون توقعات السوق، مما أسهم في تهدئة المخاوف من فائض المعروض.

وكانت الأسعار ارتفعت أمس الأربعاء بنحو 1% لتسجل أعلى مستوياتها في أسبوع، بعدما رأى المستثمرون أنّ تعثر مفاوضات السلام في أوكرانيا قد يعني استمرار العقوبات على روسيا لفترة أطول.

بيانات أميركية تعزز التفاؤل بالطلب

وفي المقابل، أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأميركية ارتفاع إجمالي إمدادات المنتجات البترولية إلى 21.99 مليون برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر/كانون الأول 2022، في إشارة إلى صمود الطلب في أكبر اقتصاد مستهلك للطاقة في العالم.

وبحسب تحليل رويترز، فإن استمرار هذا الاتجاه يعزز احتمالات توازن السوق في المدى المتوسط، خاصة إذا استقرت الأوضاع في الشرق الأوسط.