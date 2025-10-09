صعود أسواق الخليج بفضل وقف إطلاق النار بغزة

أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع اليوم الخميس مدعومة بإعلان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبآمال في خفض أسعار الفائدة الأميركية.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية بنسبة 0.2% مدفوعا بصعود سهم مصرف الراجحي 0.8%، وصعود سهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) 1.1%.

ورحب المتعاملون في السوق باتفاق إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أمس الأربعاء على المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة، وهو اتفاق لوقف إطلاق النار ومبادلة الأسرى قد يمهد الطريق أمام إنهاء الحرب الدامية المستمرة منذ عامين.

وتقول رانيا جول محللة الأسواق لدى (إكس.إس دوت كوم) إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يوفر فرصة سانحة لتحولات اقتصادية واستثمارية كبيرة في الشرق الأوسط لأنه يمثل فرصة لإعادة بناء الثقة في المنطقة وإعادة توجيه رؤوس الأموال نحو النمو والتنمية بدلا من الحذر وتجنب المخاطر.

وأضافت "في حين أن المرحلة الحالية تسمح للمستثمرين بالتحرك نحو الأصول ذات المخاطر العالية، فإن الحكمة والإدارة المنضبطة للمحافظ الاستثمارية تظلان ضروريتين لضمان الاستفادة من هذه الفرصة بشكل آمن ومستدام".

وارتفع المؤشر القطري بنسبة 0.3% مع ارتفاع سهم شركة أريدو للاتصالات 1.6%.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) يومي 16 و17 سبتمبر/ أيلول الذي صدر أمس الأربعاء أن مسؤولي البنك المركزي اتفقوا على أن المخاطر التي تواجه سوق العمل الأميركية مرتفعة بما يكفي لتبرير خفض سعر الفائدة، لكنهم ظلوا حذرين وسط استمرار تضخم عنيد.

وتشير بيانات أداة (فيد ووتش) من مجموعة (سي.إم.إي) إلى أن الأسواق تتوقع احتمالا نسبته 93% لخفض تكاليف الاقتراض 25 نقطة أساس في أكتوبر/ تشرين الأول 78% في ديسمبر/كانون الأول.

وتتأثر دول الخليج بموقف مجلس الاحتياطي الاتحادي نظرا لأن معظم هذه الدول تربط عملاتها بالدولار.

وفي أبوظبي، تقدم المؤشر 0.1%. ومع ذلك، جاءت المكاسب محدودة بسبب خسائر في الشركات التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) المدرجة في بورصة أبوظبي، بما في ذلك شركة أدنوك للحفر التي انخفض سهمها بنسبة 3.6%.

وقالت أدنوك عملاق النفط أمس الأربعاء إن شركاتها الست التابعة المدرجة في البورصة ستوزع أرباحا 158 مليار درهم (43.02 مليار دولار) بحلول عام 2030.

وأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على انخفاض مؤشرها العام 31.48 نقطة بنسبة بلغت 0.36% ليبلغ مستوى 8780.10 نقطة.

في حين أنهت بورصة مسقط "30" العمانية تعاملات اليوم، عند مستوى 5249.58 نقطة، مرتفعة 53.9 نقطة، أو بنسبة 1.04% مقارنة مع آخر جلسة تداول، التي بلغت 5195.65 نقطة.

وكانت السوق المصرية مغلقة اليوم بمناسبة عطلة رسمية.