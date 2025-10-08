رسوم ترامب تهدد بحرمان الأميركيين من السباغيتي الإيطالية وتشعل المنصات

يواجه عشاق المعكرونة الإيطالية (السباغيتي) في الولايات المتحدة الأميركية احتمال الحرمان من الاستمتاع بأكلتهم التي حسب دراسات علمية ترفع هرمون السعادة عند تغميسها بالطماطم، وسبب الحرمان هو أن السباغيتي معرضة لضرائب مرتفعة.

فقد أعلنت وزارة التجارة الأميركية عن فرض رسوم مؤقتة بنسبة 91% على واردات المعكرونة الإيطالية، وذلك بالإضافة إلى الرسوم الحالية البالغة 15%، مما يرفع إجمالي الضرائب المفروضة إلى نحو 107%.

فإذا كان المستهلك الأميركي يدفع 25 دولارا على طبق "الفيتوتشيني"، وهو أحد أنواع الباستا، في أحد المطاعم، فسيكلفه نفس الطبق بعد فرض هذه الضرائب 50 دولارا على الأقل.

وفُرضت هذه الضرائب لمواجهة ما يسمّى بـ"الإغراق"، وهو ما يحصل عندما تُصدّر شركات منتجاتها إلى أميركا بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية، بهدف السيطرة على السوق وإقصاء المنافسين المحليين.

وقالت وزارة التجارة الأميركية أيضا إنها ستفرض مؤقتا رسوم مكافحة إغراق على 13 شركة إيطالية لإنتاج المعكرونة، من بينها "باريلا" وعلامات تجارية فاخرة مثل "لا موليزانا" و"باستيفيتشيو لوسيو جاروفالو". ومن المقرر أن تدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ اعتبارا من يناير/كانون الثاني المقبل.

وفي مواجهة القرار الأميركي، أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية أنها تعمل بالتنسيق مع الشركات المتضررة وبالتشاور مع المفوضية الأوروبية لضمان مراجعة هذه الرسوم وإعادة تقييمها.

أما وزير الزراعة الإيطالي، فرانشيسكو لولوبريجيدا، فعبّر عن استيائه من القرار، ووصفه بأنه "آلية حمائية مفرطة ضد منتجي المعكرونة الإيطاليين".

ومن جهتها، تعهدت المفوضية الأوروبية بدعم إيطاليا، وربما تلجأ إلى رفع دعوى أمام منظمة التجارة العالمية، وربما تتخذ إجراءات لمواجهة هذه الرسوم الأميركية.

ولاقت الضرائب الأميركية على المعكرونة الإيطالية تفاعلا كبيرا على منصات التواصل، رصدت بعضها حلقة (2025/10/8) من برنامج "شبكات".

ومن ضمن هذه التعليقات ما كتبه الناشط علي:

"يعني ما بقي غير المعكرونة يحاربوها؟؟؟ المفروض يتم اتخاذ إجراءات مماثلة من الاتحاد الاوروبي تجاه المنتجات الأميركية.. يكفي اتباع سياسة المجاملة" بواسطة علي

فيما طرحت راما الخيارات التي ستكون أمام الأميركيين بعد فرض العقوبات، فكتبت:

" خسارة.. هذا التصرف سيفرض على الأميركيين دفع مبالغ كبيرة على المعكرونة الإيطالية أو التحويل إلى المعكرونة المصنوعة داخل أميركا" بواسطة راما

ولم يخف فادي استغرابه من فرض ضرائب على المعكرونة، فغرد:

" أنا أعرف أن الضرائب تفرض على النفط ومنتجات الرفاهية لكن المعكرونة أول مرة... الأمر غريب بصراحة" بواسطة فادي

أما شذى فقللت من أهمية القرار الأميركي على الباستا الإيطالية، وقالت في تغريدتها

"وماذا يعني إذا خسرت المبيعات بأميركا ..فهي تصدر لكل العالم والناس تذهب لإيطاليا حتى تأكل الباستا .. يعني إيطاليا مستفيدة من الباستا بأميركا و بلا أميركا" بواسطة

ويذكر أن السوق الأميركية تُعد واحدة من أكبر 3 أسواق لصادرات المعكرونة الإيطالية، حيث تصل قيمة هذه الصادرات إلى نحو 800 مليون دولار سنويا.

وفي عام 2024، بحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء الإيطالي، تجاوزت قيمة صادرات المعكرونة الإيطالية 4 مليارات يورو، مع مبيعات وصلت إلى نحو 2.5 مليون طن على مستوى العالم.