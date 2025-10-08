الفضة تبلغ أعلى مستوى على الإطلاق عند 49.5 دولارا

سجل سعر الفضة ارتفاعا قياسيا في المعاملات الفورية اليوم الأربعاء مقتفيا أثر صعود الذهب الذي ارتفع لأعلى مستوى على الإطلاق أيضا في وقت سابق من الجلسة متجاوزا مستوى 4053 دولارا للأوقية (الأونصة).

وبلغ سعر الفضة في المعاملات الفورية 49.54 دولارا للأوقية مرتفعا 3.5% بحلول الساعة 16:11 بتوقيت غرينتش.

ويرى محللون أن الفضة يمكن أن تشكل الفرصة البديلة للمستثمرين في الوقت الحالي.

ويؤكد المحلل المالي وليد فقهاء للجزيرة نت وجوب تنويع محافظ المستثمرين الصغار بين الذهب والفضة التي تؤدي بصورة جيدة إلى الآن، مشيرا إلى أن ذلك يأتي بهدف الحيطة من مخاطر تراجعات جني الأرباح.

وتشير البيانات إلى أن سعر الفضة زاد بواقع 61% منذ بداية السنة، مقابل نحو 55% ارتفاعا للمعدن الأصفر.

وتتلقى أسعار الفضة دعمها أيضا من انخفاض المعروض المادي وتزايد الطلب الاستثماري.

ويتوقع محللون أن يتقلص توافر الفضة نتيجة لسنوات متتالية من العجز، ورغبة المساهمين في البيع بأسعار أعلى، والطلب الاستثماري القوي.

ويقول هؤلاء إن "الارتفاع الأخير في أسعار الفضة ليس مجرد تداول تعويضي عن الذهب، بل هو انعكاس لأساسيات الفضة القوية".