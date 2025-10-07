غولدمان ساكس يفتتح مكتبا في الكويت لتعزيز وجوده بالشرق الأوسط

قال بنك غولدمان ساكس أمس الاثنين إنه افتتح مكتبا جديدا في الكويت في محاولة لتوسيع نطاق الخدمات المقدمة لعملائه في المنطقة وتعزيز وجوده في الشرق الأوسط.

وذكر البنك أنه شريك إستراتيجي للكويت في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية وأسواق رأس المال وإدارة الأصول لأكثر من 50 عاما.

وتمثل مبادرة للتدريب المهني يقودها غولدمان ساكس وتهدف إلى تطوير المواهب المحلية في الهيئة العامة للاستثمار الكويتية (صندوق الثروة السيادي للبلاد) والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والصندوق الكويتي للتنمية عنصرا رئيسيا في هذه الشراكة.

وقال الرئيس التنفيذي ديفيد سولومون "نتطلع إلى تعزيز شراكتنا طويلة الأمد مع الكويت مع تأسيسنا هذا المكتب لتنمية إمكانياتنا في أنحاء الشرق الأوسط وخدمة عملائنا بشكل أفضل".

وفي إطار عملية التوسع، عين غولدمان ساكس محمد المتروك مديرا عاما لقيادة المكتب الجديد، وهو ما يحتاج موافقة الجهات التنظيمية، وعين البنك في الآونة الأخيرة فهد الإبراهيم مديرا عاما في قسم إدارة الثروات الخاصة.