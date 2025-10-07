استبعاد الشركات الإسرائيلية من معرض دبي للطيران

اقتصاد|غزة في عامين

This picture taken on November 16, 2021 shows a view of the mockup of Russia's recently unveiled Sukhoi Su-75 "Checkmate" Light Tactical Aircraft, a stealth warplane competing with the US F-35 Lighting II, on display during the 2021 Dubai Airshow in the Gulf emirate. (Photo by Giuseppe CACACE / AFP)
جانب من جناح لطائرات حربية في معرض دبي للطيران عام 2021 (الفرنسية)
أعلن منظمو معرض دبي للطيران اليوم الثلاثاء استبعاد الشركات الإسرائيلية من المشاركة في الدورة المقبلة للمعرض، إثر "مراجعة فنية"، في خطوة تأتي بعد عامين على اندلاع الحرب على قطاع غزة.

وقال المدير التنفيذي لشركة "إنفورما ماركتس" المنظّمة تيم هاوز، على هامش مؤتمر صحفي، إن الشركات الإسرائيلية "لن تكون حاضرة"، مؤكدا سحب تسجيل 6 منها، كان يفترض أن تشارك في المعرض.

وأضاف "تم إجراء مراجعة فنية تشمل الشركات المشاركة في المعرض" ثم جاء القرار من اللجنة الفنية، بما يتناسب مع لوائح المعرض، دون أن يشرح هاوز أسباب القرار.

من المقرر أن تُقام النسخة المقبلة من المعرض، الذي يُعد من بين الأكبر في العالم، في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وكانت أول مشاركة إسرائيلية في الدورة الماضية للمعرض التي أقيمت في عام 2023 وتزامنت مع اندلاع الحرب في غزة، وظهرت وقتها أجنحة شركات الدفاع الإسرائيلية خالية من الموظفين والزوار في الأيام الأولى للمعرض.

الإمارات من الدول العربية القليلة التي لها علاقات مع إسرائيل، إذ طبعت العلاقات الدبلوماسية مع الدولة العبرية بموجب "اتفاقيات أبراهام" في عام 2020، إلا أن صورة إسرائيل تدهورت بشكل كبير لدى الرأي العام العربي بعد حرب غزة.

