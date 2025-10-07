70 مليار دولار خسائر غزة الاقتصادية بعد عامين من الحرب
Published On 7/10/2025|
آخر تحديث: 20:15 (توقيت مكة)
تكبد اقتصاد قطاع غزة خسائر فادحة خلال العامين الماضيين، قدرها المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بنحو 70 مليار دولار، وهي فقط الخسائر المباشرة الأولية لـ15 قطاعا حيويا.
وأوضح تقرير سابق صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن نحو 90% من البنية التحتية في القطاع دُمّرت بعد مرور 700 يوم على الحرب المستمرة. ولحق الدمار بمختلف القطاعات الاقتصادية.
ووفقا للمكتب الإعلامي، فقد ألقت القوات الإسرائيلية نحو 125 ألف طن من المتفجرات على القطاع، مما أسفر عن تدمير شبه كامل للمباني والمنشآت الحيوية.
وأن آلة الحرب الإسرائيلية تدمر يوميا قرابة 300 مبنى في قطاع غزة، وقد دمرت بالفعل أكثر من 90% من المباني تقريبا.
وفيما يلي عرض يلخص هذه الخسائر الاقتصادية في قطاع غزة بمناسبة مرور عامين كاملين بحسب القطاعات:
- 5 مليارات دولار الخسائر الأولية للقطاع الصحي.
- 4 مليارات دولار الخسائر الأولية للقطاع التعليمي.
- 28 مليار دولار الخسائر الأولية لقطاع الإسكان.
- 4 مليارات دولار الخسائر الأولية للقطاع الصناعي.
- 4.5 مليارات دولار الخسائر الأولية للقطاع التجاري.
- 2.8 مليار دولار الخسائر الأولية للقطاع الزراعي.
- 6 مليارات دولار الخسائر الأولية لقطاع الخدمات والبلديات.
- 4 مليارات دولار الخسائر الأولية للقطاع المنزلي (محتويات المنازل).
- 3 مليارات دولار الخسائر الأولية لقطاع الاتصالات والإنترنت.
- 2.8 مليار دولار الخسائر الأولية لقطاع النقل والمواصلات.
- 1.4 مليار دولار الخسائر الأولية لقطاع الكهرباء.
- نحو ملياري دولار الخسائر الأولية للقطاع الترفيهي والفندقي.
- مليار دولار الخسائر الأولية للقطاع الديني.
- 800 مليون دولار الخسائر الأولية للقطاع الإعلامي.
المصدر: الجزيرة