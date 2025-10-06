كيف استطاعت روسيا الالتفاف على العقوبات بعملة مشفرة؟

نجحت روسيا فيما يبدو في الالتفاف على العقوبات الأميركية عبر عملة مشفرة مدعومة من الكرملين، إذ نقلت ما لا يقل عن 6 مليارات دولار منذ أغسطس/آب عندما أُدرجت بعض كياناتها في القائمة السوداء، مما يُبرز محدودية الجهود الغربية للحد من التدفقات المالية الروسية.

وحسب تحليل أجرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، تم تدمير وإعادة إنشاء أكثر من 80% من "إيه 7 إيه 5" (A7A5)، وهي عملة مستقرة ضمن الشبكة الروسية المتنامية للمدفوعات العابرة للحدود، وتعتمد الروبل الروسي

وقامت روسيا بهذه الخطوة بسرعة لإزالة أي روابط للعملة مع منصات تداول العملات المشفرة التي فرضت عليها أميركا عقوبات مؤخرًا.

وتعد عملة "إيه 7 إيه 5" جزءا من نظام "إيه 7" (A7)، وهو نظام مدفوعات عابر للحدود متنامٍ، بُني كبديل للنظام المالي الذي تقوده الولايات المتحدة، والذي فصلت عنه البنوك الروسية بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022.

وأضافت الولايات المتحدة بورصة "غرينكس" (Grinex)، ومقرها قرغيزستان، إلى قائمة عقوباتها في أغسطس/آب، في أحدث خطوة في محاولتها لكبح البنية التحتية للعملات المشفرة في روسيا.

ومن المعتقد أن غرينكس خلفت "غرانتكس" (Garantex)، التي أغلقتها جهات إنفاذ القانون الأميركية في مارس/آذار بتهمة "القرصنة، وبرامج الفدية، والإرهاب، والاتجار بالمخدرات". وتنفي غرينكس أي صلة لها بغرانتكس.

إعادة إنشاء

حسب تحليل صحيفة فايننشال تايمز، فإنه بدءا من اليوم التالي لتصنيف "إيه 7 إيه 5" في أغسطس/آب، حذف مسؤولو العملة محتويات محفظتين مرتبطتين بغرينكس، كانتا تحملان ما مجموعه 33.8 مليار توكن (وحدة العملات المشفرة) بقيمة 405 ملايين دولار، ما يمثل أكثر من 80% من إجمالي عدد "إيه 7 إيه 5" المتداول.

لكن بعد فترة وجيزة، تم إنشاء رموز بقيمة مماثلة في محفظة جديدة، مما أدى فعليا إلى نقل الأموال ومنحها سجلا نظيفا.

ووجدت صحيفة فايننشال تايمز أن هذه المحفظة شاركت في معاملات بقيمة 6.1 مليارات دولار منذ أغسطس/آب.

يعكس النشاط على المحفظة الجديدة الأنماط التي لوحظت في سابقاتها، فقد شاركت المحفظة 11 جهة، ونفّذت تحويلات خلال ساعات العمل في موسكو، ويبلغ النشاط ذروته بين الساعة 10 صباحا و12 ظهرا بالتوقيت المحلي، مع حركة قليلة ليلا أو في عطلات نهاية الأسبوع.

ويقدم روبوت المحادثة الخاص بـ"إيه 7 إيه 5″ دعما للعملاء "خلال أيام الأسبوع من الساعة 10 صباحا حتى 8 مساء بتوقيت موسكو"، ويمكن للعملاء كذلك شراء الرمز نقدا من قسم البيع المباشر في غرينكس، الكائن في ناطحة سحاب بموسكو، وهو يشارك غرانتكس في العنوان ذاته.

وعملة "إيه 7 إيه 5" مسجلة في قرغيزستان، وهي دولة تُصنّفها موسكو بأنها "صديقة"، على عكس معظم الدول الغربية، والجهة المصدرة المسجلة للعملة هي شركة قرغيزية تُدعى "أولد فيكتور" (Old Vector)، والتي أدرجتها الولايات المتحدة كذلك في القائمة السوداء في أغسطس/آب.

أصول رسمية

منحت روسيا "إيه 7 إيه 5" الأسبوع الماضي صفة الأصول المالية الرقمية الرسمية، الأمر الذي يتيح للمصدرين والمستوردين استخدامها رسميا من خلال منصة مملوكة لبنك برومسفياز، الذي يدعم كل رمز بالروبل، وفقًا لجهة إصدار العملة المشفرة.

يمتلك بنك برومسفياز، وهو بنك روسي حكومي مملوك للدولة، يخضع لعقوبات غربية، حصة 49% في شبكة المدفوعات عبر الحدود "إيه 7" التي تشهد توسعا سريعا، بما في ذلك في أفريقيا.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك، بيتر فرادكوف، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي: "نحن بصدد إنشاء نظام للتسويات عبر الحدود يعتمد على إيه 7″، كما تلقت الشبكة قروضا كبيرة من بنك "فيب" (VEB) الروسي، وهو بنك تنمية حكومي يدعم تقليديا مشاريع الكرملين ذات الأولوية.

وتزعم "إيه 7" أنها نقلت أكثر من 86 مليار دولار في 10 أشهر، وفقا لمالكها الأكبر ورئيسها التنفيذي، إيلان شور، وهو رجل أعمال مولدوفي هارب يعيش في موسكو.

وبصورة عامة، قد تُشكّل "إيه 7" الآن جزءا كبيرا من سوق المدفوعات عبر الحدود الروسية، حسبما نقلت الصحيفة البريطانية عن خبيرين ماليين مُشاركين في هذا السوق.

وأشار مركز مرونة المعلومات Centre for Information Resilience (CIR)، وهو مجموعة بحثية غير ربحية مقرها لندن، في تقرير إلى أن "إيه 7 تتوسّع بوتيرة سريعة، بتمويل كبير من قروض من مؤسسات الدولة الروسية".

ورجّح أن يزيد تدهور اقتصاد الحرب الروسي من "الأهمية السياسية" للشبكة في تمكين الصادرات.