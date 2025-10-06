هل ترغب بالدراسة في تركيا؟ أبرز 5 منح جامعية مجانية للطلاب

في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف التعليم الجامعي عربيا وعالميا، تبرز المنح الدراسية كأداة مهمة تتيح للطلاب الموهوبين من مختلف الدول بما فيها الدول العربية متابعة دراستهم الجامعية دون إثقال كاهل أسرهم بتكاليف الدراسة العالية والتي تفوق قدراتهم وإمكانياتهم.

وتُعد المنح التركية من أهم الفرص التعليمية التي يتطلع إليها الطلاب في العالم العربي، نظرا لما تقدمه العديد منها من دعم شامل يغطي الرسوم الدراسية والإقامة والتأمين الصحي وحتى مصاريف المعيشة في بعض الأحيان.

وتمثل تركيا الوجهة الأقرب والأكثر جذبا للطلاب العرب، ليس فقط بفضل قوة الجامعات التركية وجودة التعليم المعترف به عالميا، بل أيضا لما يجمع العرب والأتراك من قرب جغرافي وروابط تاريخية وثقافية وتشابه في العادات والتقاليد، خصوصا مع دول المشرق العربي، الأمر الذي يجعل تجربة الدراسة في تركيا أكثر سهولة واندماجا.

نسلط الضوء في هذا التقرير بالجزيرة نت، على أبرز 5 منح جامعية تركية مخصصة للطلاب الدوليين بما فيهم العرب، بما يتيح لهم فرصة الالتحاق بعدد من أهم الجامعات التركية والاستفادة من جودة التعليم والبيئة الأكاديمية المتميزة.

1-منحة الحكومة التركية (Türkiye Bursları)

هذه هي المنحة الأشهر والأكبر على الإطلاق في تركيا، حيث تعد برنامج المنح الرئيسي الذي تقدمه الحكومة التركية للطلاب الدوليين على جميع المستويات (الدبلوم، البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه).

مزايا المنحة

تقدم المنحة مزايا عديدة للطلاب ومن أبرزها حسب منصة "المنح الدراسية التركية" (TurkiyeBurslari):

تغطي الرسوم الدراسية بالكامل في الجامعة التركية التي يتم قبولك فيها.

توفر السكن الجامعي والتأمين الصحي.

تقدم راتبا شهريا للطلاب تذاكر سفر سنة تحضيرية لدراسة اللغة التركية مجانا قبل بدء الدراسة الأكاديمية.

عدم اشتراط القبول الجامعي المسبق، إذ تتولى المنحة عملية الترشيح والقبول في الجامعات التركية.

الشروط

ألا يزيد عمر المتقدم عن 21 سنة عند التقديم للبكالوريوس.

معدل لا يقل عن 70% في الثانوية العامة أو ما يعادلها.

إنهاء أو قرب إنهاء المرحلة الثانوية عند التقديم.

أن يكون الطالب غير مسجل في جامعة تركية بنفس المستوى الذي يتقدم إليه.

مفتوحة لجميع الجنسيات، بما فيها الدول العربية.

المستندات المطلوبة

بالنسبة للطلبات المقدمة عبر الإنترنت من خلال نظام تقديم طلبات المنح الدراسية في تركيا (TBBS) يجب على جميع المرشحين تحميل المستندات التالية إلى النظام:

وثيقة هوية سارية المفعول أو جواز سفر صورة للمرشح تم التقاطها خلال العام الماضي.

نتائج الامتحانات الوطنية.

نتائج الامتحانات الدولية مثل: (GRE، GMAT، SAT) إذا كانت مطلوبة من الجامعة المختارة.

نتائج اختبارات اللغة الدولية مثل "توفل" (TOEFL) أو "أيلتس" (IELTS) إذا كانت مطلوبة من الجامعة أو الجهة التي تقدم لها.

2-منحة جامعة كوتش (Koç University)

بالتعاون مع منحة الحكومة التركية آنفة الذكر، تقدم جامعة كوتش منحا دراسية كاملة للطلاب من جميع الدول تشمل الرسوم والسكن والمصاريف وفقا لمنصة الجامعة.

وقدمت الجامعة منحا دراسية مشتركة بالتعاون مع برنامج المنح التركية منذ عام 2019 للطلاب الدوليين على النحو التالي:

5 منح دراسية جامعية لدرجة البكالوريوس لجميع البرامج (باستثناء الطب والقانون والتمريض).

10 منح دراسية للماجستير لجميع برامج الماجستير.

20 منحة دراسية للدكتوراه لجميع البرامج.

5-10 منح بحثية (للأكاديميين الحاصلين على درجة الدكتوراه أو طلبة الدكتوراه في مرحلة الرسالة والمنتسبين إلى جامعات في الخارج).

مزايا المنحة

منح دراسية بنسبة 100%.

الإقامة في السكن الجامعي (وفقا للدعم الشهري الذي تقدمه المنح الحكومية التركية).

راتب شهري (حسب الدعم الشهري الذي تقدمه المنح التركية).

تذاكر سفر.

مزايا أخرى (دروس اللغة التركية أثناء الدراسة، ودعم طلب التأشيرة، والأنشطة الاجتماعية والثقافية اللامنهجية).

كيفية التقديم لطلاب البكالوريوس

تعبئة نموذج طلب المنح التركية الإلكتروني، (بعد استفياء الشروط الخاصة به وفق ما ذكر سابقا) مع تحديد أحد برامج البكالوريوس المؤهلة في جامعة كوتش كخيارك الأول.

يجب تقديم النموذج قبل الموعد النهائي السنوي للتقديم في شهر فبراير/شباط، مع الالتزام بجميع معايير الأهلية والتعليمات بعناية في صفحة "كيفية التقديم" الخاصة بالمنح التركية.

بالنسبة لجامعة كوتش، تشمل الشروط كذلك الحصول على درجة اختبار "سات" (SAT) سارية المفعول ودرجة اختبار "توفل" (TOEFL) أعلى من الحد الأدنى المحدد للكلية المعنية.

تُعلن النتائج في أغسطس/آب وأوائل سبتمبر/أيلول من كل عام.



3-منحة جامعة صابانجي (Sabancı University):

تعتبر منحة جامعة صابانجي واحدة من أفضل المنح الدراسية التركية وهناك فرص ممتازة لمساعدة الطلاب في الحصول على التمويل المناسب للإعفاء من الرسوم الدراسية طوال فترة الدراسة.

مزايا منحة جامعة سابانجي 2025

وفقا لمنصة "جامعات" (universityyat.com) يتمتع الحاصلون على المنحة بالمزايا التالية:

إعفاء كامل من الرسوم الدراسية السكن داخل حرم الجامعة.

شروط منح جامعة سابانجي 2025.

يجب استكمال الشروط التالية وفقا لمنصة "جامعات" ومنصة "سكولارشيب ريجون" (Scholarship Region):

استكمال التعليم الرسمي (الثانوي أو ما يعادله) إذا كانت شهادة الثانوية العامة بلغة أخرى غير التركية أو الإنجليزية فيجب تقديم ترجمة رسمية موثقة.

نسخة رسمية معتمدة من السجل الدراسي، تبين جميع المقررات والدرجات التي تم أخذها طوال فترة التعليم الثانوي.

شهادة "توفل" أو "أيلتس" (TOEFL، IELTS) للبرامج الجامعية باللغة الإنجليزية.

يجب تقديم طلبات المنحة الكاملة ضمن المواعيد النهائية المحددة.

تقديم طلب مدعوم بالوثائق والمعلومات المطلوبة بما فيه شاهدة الثانوية العامة والتوصيات وشهادات النشاطات غير المنهجية والبيانات الشخصية.

كيفية التقديم على منحة جامعة صابانجي 2025

إن التقديم على منحة جامعة سابانجي بسيط ويتم بشكل تلقائي عند تقديم طلب القبول.

قم بزيارة بوابة التقديم عبر الإنترنت الخاصة بالجامعة.

حدد برنامج البكالوريوس أو الدراسات العليا الذي تريده.

املأ نموذج الطلب ببياناتك الشخصية والأكاديمية وبقية البيانات المطلوبة.

سيتم إخطار المتقدمين الناجحين عبر البريد الإلكتروني.

يتم منح المنح الدراسية بناءً على الجدارة والأداء الأكاديمي والوثائق الداعمة.

منحة جامعة قادر هاس (Kadir Has University)

تقدم الجامعة منحا دراسية قد تصل إلى 20 ألف دولار في السنة لطلبة البكالوريوس وفقا لمنصة الجامعة.

شروط المنحة

من أبرز شروط المنحة وفقا لمنصة الجامعة ومنصة "أويا أوبرتنيتز" (oyaop.com)

تُمنح بناءً على الجدارة الأكاديمية، فكلما كان معدلك أعلى كان حصولك على المنحة أفضل.

بالنسبة للبرامج التي تدرس باللغة الإنجليزية، يجب تقديم نتيجة اختبار لغة معترف بها مثل "التوفل" (TOEFL).

بالنسبة للتخصصات التي تُدرس بالتركية، قد يُطلب منك تقديم شهادة إتقان التركية مثل "تومر" (TÖMER) بمستوى "سي1" (C1) أو ما يعادلها.

لتجديد المنحة أو الاستمرار في الاستفادة منها، يجب أن تحافظ على معدل تراكمي معين تحدده الجامعة.

تقديم كافة الأواراق والبيانات الشخصية مثل جواز السفر وشهادة الثانوية العامة مع كشف الدرجات مصدقة حسب الأصول.

منح جامعة بيلكنت (Bilkent University Scholarships)

تقدم جامعة بيلكنت منحا دراسية للطلاب الدوليين على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا والدكتوراه وذلك كما يلي وفقا لمنصة الجامعة:

يُقيم المتقدمون للحصول على المنحة بناء على: درجات الثانوية، نتائج الاختبارات الوطنية أو الدولية، ترتيب التخصصات التي اختاروها، ومعايير أكاديمية ذات علاقة.

تغطي المنحة من 20% إلى 100% من الرسوم الدراسية.

دعم السكن (لمن يحصل على منحة كاملة) فيُمنح لحد 8 فصول دراسية كحد أقصى.

لمعلومات أكثر يرجى العودة لمنصة الجامعة.

نصائح للطلاب العرب المتقدمين

رغم المزايا العديدة التي تقدمها المنح التركية إلا أن المعايير عالية جدا وصارمة.

وفيما يلي بعض النصائح للطلاب العرب الراغبين بالتقدم وفقا لمنصة "ستدي فانز" (StudyFans):