تراجع الأسهم الأوروبية والفرنسية إثر استقالة رئيس وزراء فرنسا

هبطت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين بضغط من تراجع الأسهم الفرنسية بعد أن استقال رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو بشكل مفاجئ.‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% إلى 568.4 نقطة بحلول الساعة 08:27 بتوقيت غرينتش.

ووصل المؤشر لفترة وجيزة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق خلال يوم تداول اليوم الاثنين بعدما قفز 2.8% الأسبوع الماضي.

وهوت الأسهم الفرنسية 2% وتتجه لأكبر انخفاض في يوم واحد منذ أغسطس/آب إثر استقالة لوكورنو بعد ساعات فقط من تعيين حكومته الجديدة.

وهبط مؤشر بنوك منطقة اليورو 2.3% متأثرا بتراجع البنوك الفرنسية سوسيتيه جنرال وكريدي أغريكول وبنك بي.إن.بي باريبا بنسب تراوحت بين 5.7% و7.3%.

وعلى النقيض، ارتفعت أسهم النفط والغاز 0.6% مقتفية أثر ارتفاع أسعار النفط بعد أن جاءت زيادة الإنتاج المخطط لها من قبل تحالف أوبك بلس لشهر نوفمبر/تشرين الثاني أقل من المتوقع.

كما دفعت استقالة لوكورنو سعر السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات إلى الارتفاع، إذ صعدت مؤقتا إلى 3.61% قبل أن تتراجع إلى 3.57%، بارتفاع 7 نقاط أساس عن سعر الإغلاق السابق.

واستقال رئيس وزراء فرنسا الجديد بعد 14 ساعة فقط من تعيين حكومته الجديدة، وذلك بعد أن هدد الحلفاء والخصوم على حد سواء بإسقاط حكومته.

كانت استقالته غير متوقعة وغير مسبوقة، وعكست تفاقما كبيرا للأزمة السياسية في فرنسا.

وبلغ الدين العام الفرنسي مستويات قياسية، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية الأسبوع الماضي.

وأصبحت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا ثالث أعلى معدل في أوروبا بعد اليونان وإيطاليا، وتناهز ضعف نسبة 60%، وهي الحد الأقصى المسموح به بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي.