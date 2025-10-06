اقتصاد|الولايات المتحدة الأميركية

بيتكوين تحقق أعلى مستوياتها مقتربة من 126 ألف دولار

LONDON, ENGLAND - JANUARY 09: In this photo illustration, a visual representation of the digital Cryptocurrency, Bitcoin is seen on January 09, 2024 in London, England. Bitcoin investors are expecting the U.S. Securities And Exchange Commission (SEC) to issue a decision soon on whether to grant Bitcoin "exchange-traded fund" (ETF) approval, which would allow people to invest in Bitcoin without having to buy it on a crypto exchange like Coinbase or Binance. The price of Bitcoin has risen in anticipation of such approval. (Photo illustration by Dan Kitwood/Getty Images)
صعود البيتكوين تزامن مع إغلاق الحكومة الأميركية وأسهم في زيادة الطلب على الأصول التي يُنظر إليها على أنها ملاذ آمن (غيتي)
Published On 6/10/2025
آخر تحديث: 23:35 (توقيت مكة)

سجلت عملة بيتكوين مستوى قياسيا مرتفعا جديدا اليوم الاثنين، مع مواصلة أكبر عملة رقمية مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية الاستفادة من الطلب القوي من المستثمرين.

وكان الارتفاع منذ بداية العام مدعوما بالمؤسسات الاستثمارية، والسياسات الأقل شدة في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والارتباط المتزايد لعملة بيتكوين بالأنظمة المالية العالمية.

وعمل ترامب وعائلته أيضا على الترويج للعملات المشفرة ودخلوا في عدة مشاريع مرتبطة بها أسهمت في زيادة ثروته.

وشكل دعم ترامب للأصول الرقمية تراجعا عن سنوات من تشكيك الحكومة الأميركية في قطاع العملات المشفرة في عهد سلفه جو بايدن، في حين مرر مجلس النواب الأميركي 3 قوانين تاريخية مرتبطة بالعملات المشفرة في يوليو/تموز الماضي.

وارتفعت بتكوين إلى 125 ألفا و835.92 دولارا بعد أن تجاوزت 125 ألف دولار للمرة الأولى أمس الأحد. وسجلت في أحدث معاملاتها تقدما بلغ 2.02% عند 125 ألفا و253.63 دولارا، وتتجه لتحقيق مكاسب للجلسة الثانية على التوالي.

وزادت بتكوين بأكثر من 33% هذا العام.

سياسات ترامب دعمت بشكل واضح عملة البيتكوين مما أدى لصعودها منذ بداية العام بنسبة 33% (الفرنسية)

تزامن مع الإغلاق الحكومي

تزامن صعود البيتكوين مع إغلاق الحكومة الأميركية الذي بدأ في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الحالي، والذي أسهم في زيادة الطلب على الأصول التي يُنظر إليها على أنها ملاذ آمن.

وكان الإغلاق قد أدى إلى تعطيل نشر بيانات اقتصادية رئيسية، وارتفع الذهب إلى رقم قياسي ليصل إلى أكثر من 3900 دولار للأوقية، ممتدا إلى ارتفاع استمر عدة أشهر.

وقال التجار إن الطلب المتزايد في السوق الفورية كان المحرك الأكبر في الفترة الأخيرة لارتفاع البيتكوين، حيث ضخ المستثمرون 3.2 مليارات دولار في مجموعة من 12 صندوق تداول البيتكوين الأميركي الأسبوع الماضي، وهو ثاني أكبر مبلغ منذ إطلاقها عام 2024.

ويقول محلل الأبحاث في مؤسسة كايكو، آدم مكارثي، "إذا سارت الأمور بشكل جيد حول تحديثات الماكرو وإصدارات البيانات، فقد نرى ارتفاعا ممتدا حتى نهاية العام للبيتكوين"

وخلال تعاملات اليوم الاثنين، ارتفعت الإيثر، ثاني كبرى العملات المشفرة نحو 5% لتصل إلى 4700 دولار.

المصدر: وكالات

