الذهب يتجاوز 3900 دولار للأوقية لأول مرة

تجاوز سعر الذهب 3900 دولار للأوقية (الأونصة) لأول مرة اليوم الاثنين، مدفوعا بالطلب على الملاذ الآمن وسط توقف أنشطة الحكومة الأميركية إلى جانب زيادة التوقعات بتخفيضات إضافية في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وبحلول الساعة 06:53 بتوقيت غرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 3932 دولارا للأوقية، ليسجل أعلى مستوى على الإطلاق.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول المقبل 1.2% إلى 3956 دولارا.

وقال مسؤول رفيع في البيت الأبيض أمس الأحد إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستبدأ بتسريح جماعي للموظفين الاتحاديين، إذا رأى الرئيس أن المفاوضات مع الديمقراطيين في الكونغرس لإنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة "لن تسفر عن أي نتيجة".

وأكد العضو بمجلس الاحتياطي الاتحادي ستيفن ميران يوم الجمعة الماضي على ضرورة اتباع مسار خفض حاد لأسعار الفائدة، مستشهدا بتأثير سياسات إدارة ترامب على الاقتصاد.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لـ"سي إم إي"، يتوقع المستثمرون خفضا إضافيا بمقدار 25 نقطة أساس في كل من أكتوبر/تشرين الأول الحالي وديسمبر/كانون الأول المقبل، مع احتمالات تبلغ 95% و83% على التوالي.

ويزيد الإقبال على الذهب الذي لا يدر عائدا في ظل انخفاض سعر الفائدة وفي أوقات عدم اليقين الاقتصادي.

وارتفع الذهب بنسبة 49% حتى الآن في 2025 بعد صعوده 27% في 2024 بدعم من شراء البنوك المركزية وزيادة الطلب على صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب وتراجع الدولار وتنامي اهتمام المستثمرين الأفراد بالتحوط في ظل التوترات التجارية والجيوسياسية.

وشهد الطلب على الذهب في الهند ارتفاعا الأسبوع الماضي رغم الأسعار القياسية، مدفوعا بموسم مهرجان رئيسي في ثاني أكبر حدث مستهلك للذهب في العالم.

في الوقت نفسه، أغلقت الأسواق الصينية بسبب عطلة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى: