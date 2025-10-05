أوبك بلس يقر زيادة إنتاج النفط رغم تراجع الأسعار

قال تحالف أوبك بلس لمنتجي النفط -في بيان- إن 8 دول أعضاء بالتحالف اتفقت، اليوم الأحد، على زيادة إنتاج النفط بمقدار 137 ألف برميل يوميا في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وتراجع التحالف بدءا من أبريل/نيسان عن إستراتيجية خفض الإنتاج لتعزيز حصته السوقية واستجابة لضغوط الرئيس الأميركي دونالد ترامب الساعية لخفض أسعار النفط.

ورفع التحالف، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إضافة إلى روسيا وبعض المنتجين الصغار، إنتاجه النفطي المستهدف بأكثر من 2.6 مليون برميل يوميا هذا العام، وهو ما يعادل نحو 2.5% من الطلب العالمي.

ويهدف هذا التحول في السياسة بعد تخفيضات لسنوات إلى استعادة الحصة السوقية من المنافسين، مثل منتجي النفط الصخري الأميركي.

وجاء القرار في وقت تداولت فيه أسعار النفط بالقرب من أدنى مستوياتها منذ 4 أشهر، مع وجود فائض في السوق وإشارات على بدء تغيّر السوق.

وقد أظهرت الزيادات في الإنتاج من قبل المجموعة حدود الطاقة الإنتاجية الفائضة المتاحة عبر تحالف أوبك بلس، إذ استعاد الأعضاء الرئيسيون نحو 60% فقط من حصة الإمداد المجدولة.

تفضيلات روسيا والسعودية

ونقلت رويترز في وقت سابق الأسبوع الماضي عن مصدرين لم تكشف هويتهما قولهما إن موسكو تفضل أن يرفع التحالف الإنتاج بمقدار 137 ألف برميل يوميا بدءا من نوفمبر/تشرين الثاني لتجنب الضغط على أسعار النفط، ولأنها ستواجه صعوبة في زيادة الإنتاج بسبب العقوبات المفروضة عليها بسبب حربها في أوكرانيا.

وأضاف المصدران أن السعودية تفضل زيادة هذا الرقم إلى مثليه أو 3 أمثاله أو حتى 4 أمثاله، أي إلى 274 ألف برميل يوميا أو 411 ألف برميل يوميا أو 548 ألف برميل يوميا على الترتيب.

وبلغت التخفيضات السابقة في الإنتاج ذروتها في مارس/آذار حين وصلت إلى 5.85 ملايين برميل يوميا في المجمل، وتتألف التخفيضات من 3 شرائح كالتالي:

إعلان

تخفيضات طوعية قدرها 2.2 مليون برميل يوميا.

1.65 مليون برميل يوميا من قبل 8 أعضاء.

مليونا برميل يوميا إضافية من قبل التحالف بأكمله.

وألغى المنتجون الثمانية شريحة واحدة من هذه التخفيضات بالكامل، البالغة 2.2 مليون برميل يوميا، بحلول نهاية سبتمبر/أيلول، وبالنسبة لشهر أكتوبر/تشرين الأول، بدؤوا في إلغاء الشريحة الثانية البالغة 1.65 مليون برميل يوميا بزيادة 137 ألف برميل يوميا.