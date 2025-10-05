قطر للطاقة تستحوذ على حصة استكشافية قبالة السواحل المصرية

وقعت قطر للطاقة اتفاقية مع شركة "شل" تستحوذ بموجبها على حصة مشاركة تبلغ 27% في منطقة "شمال كليوباترا" الواقعة قبالة سواحل مصر.

وأفاد بيان لقطر للطاقة بأنه بموجب الاتفاقية التي تخضع لموافقة الحكومة المصرية:

ستمتلك شركة شل (المشغّل) حصة مشاركة بنسبة 36%.

ستمتلك شركة شيفرون حصة 27%.

ستملك شركة ثروة للبترول حصة 10%.

وقال المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، "سعيدون بهذه الفرصة الجديدة، التي توسّع من نطاق أنشطة الاستكشاف التي نقوم بها في جمهورية مصر العربية".

قطر للطاقة تستحوذ على حصة في المنطقة الاستكشافية "شمال كليوباترا" قبالة السواحل المصرية#قطر_للطاقة⁣ #قطر pic.twitter.com/9rs0m1QFBU — QatarEnergy (@qatarenergy) October 5, 2025

وتقع منطقة "شمال كليوباترا" في حوض هيرودوت قبالة سواحل مصر، بمحاذاة الجزء الشمالي من منطقة شمال الضبعة حيث تمتلك قطر للطاقة حصة مشاركة بنسبة 23%.

وتغطي منطقة "شمال كليوباترا" مساحة تزيد على 3400 كيلومتر مربع، في مياه تصل أعماقها إلى 2600 متر.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وقعت قطر للطاقة اتفاقية مع شيفرون استحوذت بموجبها على حصة تبلغ 23% في اتفاقية الامتياز الخاصة بمنطقة شمال الضبعة البحرية في البحر الأبيض المتوسط قبالة السواحل المصرية.

استحواذات أخرى

ونفذت قطر للطاقة خلال العام الحالي والعام الماضي استحواذات في مناطق استكشافية عديدة أهمها:

12 مايو/أيار 2024: قطر للطاقة توقع اتفاقية مع شركة إكسون موبيل تستحوذ بموجبها على حصة تبلغ 40% في منطقتين استكشافيتين قبالة السواحل المصرية.

11 نوفمبر/تشرين الثاني 2024: قطر للطاقة توقع اتفاقية مع شركة شيفرون استحوذت بموجبها على حصة تبلغ 23% في اتفاقية الامتياز الخاصة بمنطقة شمال الضبعة البحرية في البحر الأبيض المتوسط قبالة السواحل المصرية.

24 نوفمبر/تشرين الثاني 2024: قطر للطاقة توقع اتفاقية مع شركة توتال إنرجيز تستحوذ بموجبها على حصتي استكشاف جديدتين قبالة سواحل ناميبيا.

15 ديسمبر/كانون الأول 2024: قطر للطاقة توقع اتفاقية مع شركة هارماتان للطاقة المحدودة تستحوذ بموجبها على حصة من رخصة التنقيب عن البترول واتفاقية البترول المتعلقة بالمنطقة بحرية تقع قبالة سواحل جمهورية ناميبيا.

18 يونيو/حزيران 2025: قطر للطاقة تفوز برخصة للتنقيب والاستكشاف في الجزائر.

الأول من سبتمبر/أيلول 2025: قطر للطاقة تحصل على رخصة تنقيب واستكشاف بحري في جمهورية الكونغو.