ترامب يهدد بتسريح موظفين إذا لم تتقدم محادثات الإغلاق

قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستبدأ في تسريح جماعي للموظفين الاتحاديين إذا رأى الرئيس أن المفاوضات مع الديمقراطيين في الكونغرس "لن تحقق أي تقدم على الإطلاق".

وأوضح هاسيت، في حديث لشبكة (سي.إن.إن)، أنه لا يزال يرى فرصة لتراجع الديمقراطيين عن موقفهم، مما يجنب الولايات المتحدة إغلاقا حكوميا مكلفا وتسريحا للموظفين.

ويستغل ترامب الإغلاق الحكومي كفرصة لإعادة تشكيل القوة العاملة الاتحادية ومعاقبة منتقديه، قائلا إنه خطط للاجتماع مع مدير الميزانية روس فوت لمناقشة تخفيضات في الإنفاق "مؤقتة أو دائمة" يمكن أن تضع المشرعين الديمقراطيين في موقف خاسر لا محالة.

وأعلن ترامب الخميس، أنه سيحدد مع فوت "أيا من الوكالات الديمقراطية العديدة" سيجري تقليصها مواصلا جهود خفض الإنفاق الاتحادي من خلال التهديد بفصل جماعي للعمال واقتراح تخفيضات "لا رجعة فيها" للأولويات الديمقراطية.

ورفض البيت الأبيض حينها التعليق على توقيت أو تفاصيل الاجتماع، على الرغم من الأهمية التي أولاها الرئيس له.

وكتب ترامب، على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، "لا أستطيع أن أصدق أن الديمقراطيين اليساريين المتطرفين منحوني هذه الفرصة غير المسبوقة".

وأضاف: "إنهم ليسوا أغبياء، فربما تكون هذه طريقتهم، بهدوء وسرعة، في جعل أميركا عظيمة مرة أخرى!".

وكان ترامب مباشرا للغاية بشأن نواياه، قائلا إنه يعتقد أن الديمقراطيين سيتحملون اللوم إذا اختار فصل أشخاص أو خفض الإنفاق في إطار الإغلاق.

وقال الرئيس، في مقابلة مع قناة ون أميركا نيوز نشرت يوم الخميس، "قد تكون هناك عمليات فصل وهذا خطؤهم. أعني، يمكننا وقف المشاريع التي أرادوها، المشاريع المفضلة، وسيجري إيقافها بشكل دائم".

وكان منشور "تروث سوشيال" لافتا في تبنيه الصريح لمشروع 2025، وهو خطة سياسية مثيرة للجدل صاغتها مؤسسة هيريتغ وكان ترامب قد نأى بنفسه عنها خلال حملته لإعادة انتخابه.

ويهدف هذا الجهد إلى إعادة تشكيل الحكومة الاتحادية حول سياسات الجناح اليميني، وقد أشار الديمقراطيون مرارا إلى أهدافه للتحذير من عواقب ولاية ثانية لترامب.

ومن شأن الإغلاق الحكومي أن يعيق إصدار تقرير الوظائف لشهر سبتمبر/أيلول الذي يحظى بمتابعة دقيقة، وسيبطئ حركة السفر الجوي، وسيعلق البحث العلمي، وسيحجب رواتب القوات الأميركية، وسيؤدي إلى تعليق عمل 750 ألف موظف اتحادي بتكلفة يومية قدرها 400 مليون دولار.