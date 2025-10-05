بيتكوين تسجل أعلى مستوى على الإطلاق فوق 125 ألف دولار

سجلت بيتكوين -أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية- أعلى مستوياتها على الإطلاق اليوم الأحد وارتفعت بنحو 2.68% لتصل إلى 125245.6 دولارا بحلول الساعة 05:12 بتوقيت غرينتش.

وبلغت بيتكوين سعرها القياسي السابق عند 124480 دولارا في منتصف أغسطس/آب الماضي، مدعومة بتخفيف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للقواعد التنظيمية، بالإضافة إلى الطلب القوي من المستثمرين.

وعمل الرئيس الأميركي وعائلته أيضا على الترويج للعملات المشفرة ودخلوا في عدة مشاريع مرتبطة بها ساهمت في زيادة ثروته.

وشكل دعم ترامب للأصول الرقمية تراجعا عن سنوات من تشكيك الحكومة الأميركية في قطاع العملات المشفرة في عهد سلفه جو بايدن، في حين مرر مجلس النواب الأميركي 3 قوانين تاريخية مرتبطة بالعملات المشفرة في تموز/يوليو.

وارتفعت العملة المشفرة يوم الجمعة للجلسة الثامنة على التوالي، مدعومة بمكاسب الأسهم الأميركية مؤخرا وتدفقات رؤوس الأموال إلى صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة.

في المقابل، تراجع الدولار يوم الجمعة، مسجلا خسائر على مدى أسابيع مقابل العملات الرئيسية، وذلك في ظل ما سببته حالة الضبابية المحيطة بالإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة من غموض بشأن التوقعات وتأجيل إصدار بيانات مهمة مثل بيانات الوظائف، وهي مؤشر مهم لقياس اتجاه الاقتصاد.