الكونغو ورواندا تؤجلان الاتفاق الاقتصادي وسط تعثر جهود السلام

epa12364488 Dependents of former members of the Democratic Forces for the Liberation of Rwanda (FDLR) arrive on the Rwanda side of the Democratic Republic of Congo and Rwanda border in Gisenyi, Rwanda, 09 September 2025. Some 284 people, including women and children were repatriated to Rwanda by the UN High Commissioner for Refugees, based on a tripartite agreement between Rwanda, Congo and UNHCR that has been in place for more than a decade. EPA/MARIE JEANNE MUNYERENKANA
أفراد من عائلات أعضاء سابقين في القوات الديمقراطية لتحرير رواندا يصلون للحدود الرواندية في مدينة غيسيني (الأوروبية)
أفادت 4 مصادر مطلعة أن جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا لن توقّعا هذا الأسبوع الإطار الاقتصادي المتوقع، في خطوة تُعدّ عقبة جديدة أمام جهود إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتنفيذ اتفاق السلام وجذب الاستثمارات الغربية إلى المنطقة.

ويسعى ترامب إلى إرساء السلام وجذب مليارات الدولارات من الاستثمارات الغربية إلى منطقة غنية بالمعادن، مثل التنتالوم والذهب والكوبالت والنحاس والليثيوم، وذلك بعد أن سيطر متمردو حركة "إم 23" المدعومون من رواندا على مدينتين رئيسيتين شرقي الكونغو بداية العام، في أكبر تهديد لحكومة كينشاسا منذ عقدين.

FILE PHOTO: Laborers dig a new washing pool that is used in the processing of minerals such as coltan, cassiterite, or wolframite at the Rubaya coltan mine, in the town of Rubaya, which is controlled by M23 rebels, in the eastern Democratic Republic of Congo March 24, 2025. REUTERS/Zohra Bensemra/File Photo
حوض غسيل يُستخدم في معالجة المعادن في منجم الكولتان في روبايا شرق الكونغو الديمقراطية (رويترز)

ورغم إعلان انتهاء الحرب، فإن اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه في واشنطن في يونيو/حزيران واجه انتكاسات، حيث يعزز جيش الكونغو ومتمردو "إم 23" مواقعهم العسكرية ويتبادلون الاتهامات بخرق الاتفاقات.

المفاوضات انتهت من دون توقيع

وكان من المتوقع أن توقّع الكونغو ورواندا، التي تنفي دعمها لحركة "إم 23″، اتفاقا يُعرف باسم "إطار التكامل الاقتصادي الإقليمي" هذا الأسبوع بعد جولة نهائية من المفاوضات في واشنطن.

لكن مسؤولا روانديا قال إن النص تم الانتهاء منه، غير أن المفاوضات انتهت من دون توقيع بسبب رفض كينشاسا.

وذكر مصدر ثانٍ أن الكونغو لن توقّع الاتفاق الاقتصادي حتى تنسحب 90% من القوات الرواندية من شرق الكونغو، وهو بند ضمن اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه في يونيو/حزيران بوساطة أميركية.

وقال المسؤول الرواندي "لقد أنهت فرق التفاوض صياغة نص الاتفاق، لكن للأسف، قررت كينشاسا في اللحظة الأخيرة عدم توقيعه".

BUKAVU, DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO - FEBRUARY 22: M23 rebels guard a unit of surrendering Congolese police officers who will be recruited into the rebel group on February 22, 2025 in Bukavu, Democratic Republic of Congo. The Rwandan-backed rebel group M23 swept into Bukavu over the weekend, taking control of the city with a population of approximately one million people in Democratic Republic of the Congo's (DRC) South Kivu Province. Hundreds of thousands of people in the eastern part of the DRC have been displaced as the rebel group has made swift advances against Congolese pro-government forces in recent weeks. (Photo by Hugh Kinsella Cunningham/Getty Images)
قوات للمتمردين تسيطر على مدن شرقي الكونغو (غيتي)

وأضاف "نحن نؤمن بهذا الاتفاق وبنهج الوساطة الأميركية، ونأمل أن يتم توقيع الاتفاق الاقتصادي في نهاية المطاف. يجب أن ينجح مسار السلام".

ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية ولا حكومتا الكونغو ورواندا على طلبات التعليق.

رفض كونغولي

وقال دبلوماسي أفريقي إنه "تم الانتهاء من الاتفاق، لكن الكونغوليين لم يخفوا أبدا أنهم لن يوقّعوا ما دام الجيش الرواندي موجودا على أراضيهم، لذا لم يكن الأمر مفاجئا بالنسبة لنا".

وكان وزيرا خارجية الكونغو ورواندا وقّعا يوم 27 يونيو/حزيران اتفاق سلام في واشنطن، تضمن تنفيذ اتفاق لعام 2024 ينص على رفع رواندا إجراءاتها الدفاعية شرق الكونغو خلال 90 يوما.

وتستهدف العمليات العسكرية الكونغولية القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، التي تضم بقايا من الجيش الرواندي السابق ومليشيات شاركت في إبادة عام 1994، ومن المفترض أن تنتهي هذه العمليات خلال الفترة الزمنية نفسها.

ووفقا لمصادر دبلوماسية، أرسلت رواندا نحو 7 آلاف جندي إلى شرق الكونغو دعما لمتمردي "إم 23".

وكان من المفترض أن تطلق كينشاسا وكيغالي إطار التكامل الاقتصادي الإقليمي خلال 90 يوما، وهي المدة التي انتهت بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي.

BUKAVU, DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO - FEBRUARY 22: M23 rebels guard a unit of surrendering Congolese police officers who will be recruited into the rebel group on February 22, 2025 in Bukavu, Democratic Republic of Congo. The Rwandan-backed rebel group M23 swept into Bukavu over the weekend, taking control of the city with a population of approximately one million people in Democratic Republic of the Congo's (DRC) South Kivu Province. Hundreds of thousands of people in the eastern part of the DRC have been displaced as the rebel group has made swift advances against Congolese pro-government forces in recent weeks. (Photo by Hugh Kinsella Cunningham/Getty Images)
قوات من متمردي حركة "إم 23" في شرق الكونغو حيث تسيطر الحركة على عدة مدن رئيسية (غيتي)

وأفاد مصدران بأن كبير مستشاري ترامب لشؤون أفريقيا، مسعد بولس، كان يأمل أن يتم توقيع الاتفاق الاقتصادي وغيره من الاتفاقات من قبل رؤساء الدول خلال زيارة إلى واشنطن بحلول 23 أكتوبر/تشرين الأول.

وحسب مسودة سابقة للاتفاق، وافقت رواندا والكونغو على التعاون مع أطراف ثالثة، بما في ذلك الولايات المتحدة، لإصلاح سلاسل توريد المعادن وتنفيذ إصلاحات، وقد نوقشت هذه المسودة مع القطاع الخاص والبنوك متعددة الأطراف قبل الجولة النهائية من المفاوضات هذا الأسبوع.

