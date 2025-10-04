وزير النفط العراقي: تسلمنا أكثر من مليون برميل من إقليم كردستان

أعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني -اليوم السبت- عن تسلم أكثر من مليون برميل من إقليم كردستان العراق حتى الآن.

وأكد الوزير العراقي لوكالة الأنباء العراقية (واع) تحميل أول ناقلة بنفط إقليم كردستان العراق في ميناء جيهان.

وقال "قبل عدة أيام تم استئناف عملية ضخ النفط من إقليم كردستان باتجاه ميناء جيهان عبر الخط العراقي التركي بعد التوقف الذي زاد على أكثر من سنتين لهذا الخط".

وأضاف الوزير "لأول مرة، تقوم الحكومة الاتحادية بتسلم النفط المنتج في الإقليم والتكفل بعملية تصديره إلى خارج العراق".

وأوضح أن "الكميات المستلمة حتى الآن وصلت بحدود أكثر من مليون برميل"، مشيرا إلى "رسو أول ناقلة في ميناء جيهان بحمولة 650 ألف برميل يوميا".

ووصف عبد الغني هذا الأمر بكونه "إنجازا كبيرا من الحكومة الاتحادية والإقليم (كردستان العراق) للنجاح في عملية استئناف تصدير النفط ورفد موازنة الدولة بالمبالغ اللازمة".

واستؤنفت التدفقات السبت الماضي من إقليم كردستان العراق إلى تركيا لأول مرة منذ عامين ونصف العام بعد أن توصلت 8 شركات نفط عاملة هناك إلى اتفاقيات مع بغداد وحكومة الإقليم.

وسمح الاتفاق بتدفق ما بين 180 ألف برميل و190 ألف برميل يوميا من الخام إلى ميناء جيهان التركي.

وبموجب الاتفاق، تسلم حكومة إقليم كردستان العراق النفط الخام لشركة تسويق النفط العراقية (سومو) على أن يتولى تجار مستقلون المبيعات من ميناء جيهان بالسعر الرسمي الذي حددته سومو. وسيحصل المنتجون على 16 دولارا للبرميل.

ونهاية سبتمبر/أيلول الماضي، قال رئيس قسم السوق الأوروبية في شركة "سومو" ريكان كريم إن الشركة تهدف إلى زيادة تدفقات النفط عبر خط أنابيب كركوك/جيهان إلى ما يتراوح بين 400 ألف برميل و500 ألف برميل يوميا العام المقبل.

وغداة ذلك كشفت وزارة النفط العراقية عن أن صادرات النفط سترتفع إلى 3 ملايين و650 ألف برميل يوميا بعد استئناف التصدير عبر حقول إقليم كردستان العراق إلى ميناء جيهان التركي.