مجلس الشيوخ الأميركي يفشل في إنهاء الإغلاق الحكومي

فشل مجلس الشيوخ الأميركي الجمعة، في إنهاء الإغلاق الحكومي بعد رفض مقترح تمويل قدمه الجمهوريون للتصويت في المجلس، مما يمدد الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة إلى الأسبوع المقبل على أقرب تقدير.

يأتي ذلك بينما جمدت الإدارة الأميركية بقيادة دونالد ترامب 2.1 مليار دولار من تمويل النقل في شيكاغو، ما أدى إلى حرمان مدينة ديمقراطية أخرى من الأموال.

وجمدت الإدارة الآن ما لا يقل عن 28 مليار دولار من التمويل للمدن والولايات الديمقراطية، وهو ما يصعد من حملة ترامب لاستخدام السلطة الاستثنائية للحكومة الأميركية لمعاقبة الخصوم السياسيين.

وتَوقف تمويل الوكالات الفدرالية منذ الأربعاء، مع تقويض مجموعة واسعة من الخدمات العامة، نتيجة الجمود المخيم على النقاشات في الكونغرس.

ولا ينوي أعضاء مجلس الشيوخ عقد جلسات خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما يعني أن المقترح الذي طُرح الجمعة كان بمثابة فرصة أخيرة هذا الأسبوع للخروج من أزمة يخشى خبراء أن تستمر لفترة طويلة.

ضبابية

وقبل جلسة التصويت في مجلس الشيوخ، علّقت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب صدور تقرير بارز بشأن سوق العمل، في خطوة تضفي مزيدا من الضبابية على حالة أكبر اقتصاد في العالم.

وهذا التقرير هو أحدث منشور اقتصادي يؤجّل صدوره هذا الأسبوع، ما يحرم المسؤولين الحكوميين وأصحاب الأعمال من مؤشرات أساسية تستخدم في صنع القرارات.

ويتمحور شد الحبال الجاري في الكونغرس حول مطالبة الديمقراطيين بتمديد العمل بمخصصات رعاية صحية على وشك أن تنتهي صلاحيتها، ويكبد توقفها ملايين الأميركيين محدودي الدخل تكاليف عالية.

ولم يعرب الجمهوريون عن أي نية لحل هذه المسألة. وهم يسيطرون على المجلس التشريعي والبيت الأبيض لكنهم يحتاجون إلى أصوات الديمقراطيين لقوانين التمويل الحكومي.

ويحاول الديمقراطيون الضغط عليهم من خلال رفض مساعدتهم في مسألة التمويل الحكومي.

إعلان

بطالة تقنية

وفيما يدخل الإغلاق الحكومي أسبوعه الثاني، من المرتقب أن يصبح نحو 750 ألف موظف حكومي في مجموعة واسعة من الوكالات في بطالة تقنية، على أن يتلقوا رواتبهم بعد انتهاء حالة الشلل على الصعيد الفدرالي.

ويخيم على الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق تهديد دونالد ترامب بتحويل هذه الإجازات التقنية إلى إقالات دائمة وقطع التمويل والمنافع فيما يزيد من ضغوطه على الديمقراطيين.

ومع توقع صدور إعلان عن تسريحات جماعية في أي لحظة، يعتزم راسل فو مدير مكتب الإدارة والميزانية (أو إم بي) في البيت الأبيض تقديم إحاطة لأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين خلال غدائهم الأسبوعي الأربعاء المقبل.

أداء معاكس للأسواق

ورغم استمرار الإغلاق الحكومي سجّل المؤشران داو جونز وستاندرد آند بورز 500 مستويات إغلاق قياسية مرتفعة أمس الجمعة مع تحسن توقعات خفض أسعار الفائدة، في حين تراجع المؤشر ناسداك.

وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 0.44 نقطة أو 0.01% ليغلق عند 6715.8 نقطة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 238.6 نقطة أو 0.51% ليصل إلى 46 ألفا و758.3 نقطة.

خسر المؤشر ناسداك المجمع 63.5 نقطة أو 0.28 % ليسجل 22 ألفا و780.5 نقطة.

وقالت منى ماهاجان، رئيسة قسم إستراتيجية الاستثمار لدى إدوارد جونز "يبدو أن احتمال خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد ارتفع بالفعل منذ بدء الإغلاق…ربما يرجع السبب في ذلك إلى التأثير المحتمل على الاقتصاد أو بعض بيانات الوظائف الأضعف هذا الأسبوع".