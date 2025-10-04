ارتفعت أسعار النفط عند التسوية اليوم الجمعة لكنها سجلت خسارة أسبوعية 8.1% بعد أنباء عن زيادات محتملة في إمدادات أوبك بلس.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 42 سنتا، بما يعادل 0.7%، إلى 64.53 دولارا للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 40 سنتا، أو 0.7%، إلى 60.88 دولارا للبرميل.

وخلال الأسبوع، هوى خام برنت 8.1%، ليسجل أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من 3 أشهر.

كما نزل خام غرب تكساس الوسيط 7.4%.

وحدد دينيس كيسلر، نائب الرئيس الأول لشؤون التداول في "بي أو كيه فايننشال" عددا من العوامل المؤثرة على سوق النفط:

الزيادة المتوقعة في إنتاج أوبك بلس.

بدء تدفق النفط عبر خط أنابيب من إقليم كردستان العراق إلى تركيا بعد إغلاقه في العامين الماضيين.

بدأت حركة المقاومة الإسلامية حماس مفاوضات مع إدارة ترامب بشأن خطة وقف الحرب في غزة.

بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية السلبية بشأن مخزونات النفط الخام الصادرة في وقت سابق من الأسبوع

واعتبر أنه في ضوء هذه العوامل:

فإن الإمدادات تجعل البائعين حاضرين في سوق النفط الخام.

كما أنه من الصعب التفاؤل بشأن أداء النفط الخام على المدى القريب.

وقالت 4 مصادر مطلعة لرويترز إن 8 دول في تحالف أوبك بلس قد توافق على زيادة إنتاج النفط يوم الأحد في ظل سعى السعودية، أكبر دول المجموعة، إلى زيادة كبيرة لاستعادة حصتها السوقية، بينما تقترح روسيا زيادة أكثر اعتدالا.

وقال محللون إن من المتوقع أن تؤثر زيادة إمدادات أوبك بلس المحتملة وتباطؤ تشغيل مصافي النفط الخام عالميا بسبب أعمال الصيانة والانخفاض الموسمي في الطلب في الأشهر المقبلة بالسلب على معنويات السوق.