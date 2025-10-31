50 مليار دولار عائدات تركيا من السياحة في 9 أشهر

أعلن وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي، اليوم الجمعة، أن عائدات السياحة خلال أول 9 أشهر من العام الجاري بلغت 50 مليار دولار، بزيادة 5.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وقال أرصوي -خلال مؤتمر صحفي عقده في مركز أتاتورك الثقافي في إسطنبول- إن تركيا وصلت إلى أعلى مستوى لها في تاريخها بالسياحة خلال الربع الثالث من 2025، ولفت إلى أن بلاده غدت من الدول الرائدة عالميا في مجال السياحة المستدامة.

وأكد الوزير أن تركيا تتجاوز كل عام أرقام العام الذي يسبقه، وتسجل أرقاما قياسية في إيرادات السياحة وعدد السائحين.

وأوضح أن تركيا استقبلت نحو 30 مليون زائر في الأشهر التسعة الأولى من عام 2017، و49 مليون و181 ألف زائر في الفترة نفسها من 2024، و49 مليون و993 ألف زائر عام 2025.

وقال: "وضعنا تركيا بين أفضل 5 دول في سوق السياحة العالمية. ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، تجاوزنا إيطاليا عام 2024، وصعدنا إلى المركز الرابع في ترتيب السياحة".

وتابع الوزير أن بلاده تستهدف تحقيق إيرادات سياحية بقيمة 64 مليار دولار بنهاية العام الجاري.

وذكر أن الروس تصدروا قائمة السياح القادمين إلى تركيا، تلاهم الألمان ثم البريطانيون.

واستقبلت تركيا 62.3 مليون سائح خلال عام 2024، وسجلت عائدات السياحة 61.1 مليار دولار.

وتعتمد السياحة في تركيا بصورة كبيرة على مجموعة متنوعة من المواقع التاريخية والطبيعية، وعلى المنتجعات الشاطئية على طول سواحل بحر إيجه والبحر الأبيض المتوسط، وتحولت مؤخرا إلى وجهة مفضلة للثقافة والسياحة العلاجية.

وتعد تركيا واحدة من أبرز وجهات السياحة الشتوية، إذ تضم مراكز كثيرة للتزلج، أبرزها "أولوداغ" في ولاية بورصة القريبة من إسطنبول و"أرجيس" بولاية قيصري و"بالان دوكان" في ولاية أرضروم (شرق).