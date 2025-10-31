اقتصاد|الصين

انكماش نشاط المصانع الصينية للشهر السابع

NINGBO, CHINA - MAY 29: A worker walks by robotic arms on the production line for electric vehicle maker Zeekr at its factory on May 29, 2025 in Ningbo, China. China's automakers account for nearly two-thirds of global sales of electric vehicles and exports more vehicles overseas than any other country. Zeekr, a pure-electric brand aimed at the luxury market, has seen sales growth in the highly competitive Chinese market and is furthering its expansion into Asia, the Middle East, Latin America, and parts of Europe. The company's plans to enter the US market has faced hurdles due to tariffs on China made electric vehicles. In 2024, Zeekr delivered more than 220,000 vehicles, according to the company. Zeekr is among several Chinese EV makers building vehicles in automated factories using robotics powered by artificial intelligence alongside human workers. Zeekr is owned by Geely Holdings, which also has ownership stake in a number of foreign brands including Volvo, Lotus, and Polestar. (Photo by Kevin Frayer/Getty Images)
خسارة السوق الأميركية خفضت نمو صادرات الصين بحوالي نقطتين مئويتين حسب خبراء (غيتي)
انكمش نشاط المصانع الصينية للشهر السابع على التوالي خلال أكتوبر/تشرين الأول، متأثرا بانخفاض طلبيات التصدير الجديدة مع تلاشي الدفعة التي تحققت من عمليات الشحن المسبقة على مدى أشهر لتجنب الرسوم الجمركية الباهظة التي هدد بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأظهر مسح المكتب الوطني للإحصاء اليوم الجمعة تراجع مؤشر مديري المشتريات الرسمي إلى 49 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول من 49.8 في سبتمبر/أيلول الماضي، وهو أدنى مستوى له في 6 أشهر.

وظل دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، وخالف التوقعات عند 49.6 نقطة في استطلاع أجرته رويترز.

وكان صانعو السياسات يراهنون على المنتجين الذين يصدرون السلع إلى الولايات المتحدة -الاقتصاد الاستهلاكي الأول في العالم- قبل فرض رسوم على السلع الصينية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2025 للمساعدة في تعويض ضعف الطلب المحلي.

لكن المحللين حذروا من أن هذه الإستراتيجية غير مستدامة، فهي تقترض فعليا النمو من المستقبل لجعل ثاني أكبر اقتصاد في العالم يبدو مستقرا. وكثف أصحاب المصانع جهودهم للوصول إلى عملاء جدد في أوروبا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا، لكنهم يبيعون بخسارة متزايدة مع عدم وجود أسواق أخرى تستوعب سلعا قيمتها تقارب 400 مليار دولار كانت تستوردها الولايات المتحدة سابقا.

ويقدر خبراء الاقتصاد أن خسارة السوق الأميركية خفضت نمو الصادرات بحوالي نقطتين مئويتين، أو ما يقرب من 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي إلى 50.1 من 50 في سبتمبر/أيلول الماضي. وجاءت هذه الزيادة مدعومة بارتفاع في قطاع الخدمات، الذي ارتفعت قراءته إلى 50.2 من 50.1 نقطة، في حين تراجع مؤشر قطاع البناء إلى 49.1 من 49.3 في سبتمبر/أيلول السابق.

واتفق ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ أمس الخميس على تهدئة التوتر وإعلان هدنة في حرب الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة عام واحد.

لكن الاتفاق لا يفعل الكثير لمعالجة الانقسام الأعمق بين البلدين، ويُبقي ذلك على صانعي السياسات في الصين ضغطا لإيجاد طريقة لمساعدة المُصنعين على تحقيق انتعاش اقتصادي مستدام، ووقف تراجع أسعار العقارات وتعزيز العلاقات التجارية مع بقية العالم.

