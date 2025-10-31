الذهب يلمع ويتجه لتحقيق مكاسب شهرية

تتجه أسعار الذهب لتحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي مع زيادة الطلب على المعدن النفيس بحثا عن صفقات رابحة، وذلك بعد خفض أسعار الفائدة الأميركية في وقت يقيّم فيه المستثمرون تداعيات الاتفاق التجاري المؤقت بين الصين والولايات المتحدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4034 دولارا للأوقية (الأونصة) في التعاملات المبكرة، قبل أن يعود للمنطقة الحمراء.

وكسب المعدن النفيس 4.5% حتى الآن هذا الشهر.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول 0.35% إلى 4029.6 دولارا للأوقية حتى كتابة هذا التقرير.

وخفض البنك المركزي الأميركي -أول أمس الأربعاء- سعر الفائدة ربع نقطة مئوية للمرة الثانية هذا العام ليتراوح سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق بين 3.75% و4%.

ويزدهر الذهب -الذي لا يدر عائدا- في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وخلال أوقات الضبابية الاقتصادية.

وحسب أداة فيد ووتش التي تتبع "سي إم إي"، تتوقع الأسواق بنسبة 74.8% خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي) في ديسمبر/كانون الأول مقارنة بـ91.1% قبل أسبوع، وذلك بعد تصريحات لرئيس المجلس جيروم باول قلص فيها التوقعات بخفض آخر.

وزاد مؤشر الدولار قليلا ليقترب من أعلى مستوياته في 3 أشهر مقابل العملات الأخرى، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب -أمس الخميس- إنه اتفق مع الرئيس الصيني شي جين بينغ على خفض الرسوم الجمركية على الصين

مقابل قيام بكين بمكافحة تجارة الفنتانيل غير القانونية واستئناف مشتريات فول الصويا الأميركي والحفاظ على تدفق صادرات المعادن

الأرضية النادرة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى:

زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.8% إلى 49.32 دولارا للأوقية.

ارتفع البلاتين 0.7% إلى 1621.4 دولارا.

زاد البلاديوم 1.22% إلى 1495.7 دولارا.