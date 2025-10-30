واشنطن: الصين وافقت على نقل ملكية تيك توك

قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت اليوم الخميس إن الصين وافقت على اتفاقية لنقل ملكية تطبيق تيك توك، متوقعا المضي قدما في الاتفاق خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، لكنه لم يتطرق إلى مزيد من التفاصيل.

وأضاف لشبكة فوكس بيزنس نتورك عقب اجتماع الرئيس دونالد ترامب مع نظيره الصيني شي جين بينغ " أنهينا اتفاقا للحصول على الموافقة الصينية بشأن تيك توك، وأتوقع أن يحقق تقدما خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، وسنرى أخيرا حلا لذلك".

وذكرت وزارة التجارة الصينية في بيان -في وقت سابق من اليوم- أن بكين ستتعامل بشكل مناسب بشأن القضايا المتعلقة بتيك توك مع الولايات المتحدة.

ولم تدل تيك توك، المملوكة لشركة بايت دانس الصينية، بتعليق حتى الآن.

ولاحت على مدى 18 شهرا شكوك حول مصير التطبيق الذي يستخدمه 170 مليون أميركي بعد أن اعتمد الكونغرس قانونا عام 2024 يقضي بأمر مالكي تيك توك الصينيين ببيع أصول التطبيق في الولايات المتحدة بحلول يناير/كانون الثاني 2025.

ونهاية الشهر الماضي وقّع ترامب أمرا تنفيذيا، أعلن فيه أن خطته لبيع عمليات "تيك توك" في الولايات المتحدة لمستثمرين أميركيين وعالميين ستعالج متطلبات الأمن القومي في قانون يعود لعام 2024.

وحينها ذكر جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي أن قيمة الشركة الأميركية الجديدة ستبلغ نحو 14 مليار دولار، كاشفا بذلك للمرة الأولى عن سعر للتطبيق الشهير لمقاطع الفيديو القصيرة، ولكن من دون أن يبين كيف حُسبت قيمته.

وأرجأ ترامب تنفيذ القانون الذي يحظر التطبيق ما لم يبعه الملاك الصينيون حتى 16 ديسمبر/كانون الأول المقبل لاستكمال بعض الإجراءات.

وتقدر بايت دانس -الشركة الصينية الأم لـ"تيك توك"- قيمتها بنحو 330 مليار دولار.