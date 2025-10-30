الدينار العراقي يحقق مكاسب مقابل الدولار بختام التعاملات

بغداد – ارتفع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم الخميس في السوق الموازية مع ثبات في السعر بالسوق الرسمية، مع الإغلاق الأسبوعي لنشاط سوق صرف العملات في المحافظات العراقية.

سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية

بلغ سعر الدولار في بغداد 1414.5 دينارا عند البيع 1410.5 دنانير عند الشراء، وكان السعر أمس للبيع 1416 دينارا أما سعر الشراء فقد كان 1412 دينارا.

في أربيل بلغ سعر البيع 1410 دنانير، وسعر الشراء 1407.5 دنانير، بعد أن سجل مساء أمس 1412 دينارا للبيع في حين كان سعر الشراء 1409.5 دنانير.

بلغ سعر الصرف في البصرة 1411.5 دينارا للبيع 1409 دنانير للشراء في تعاملات اليوم الخميس، بعد أن سجل مساء أمس للبيع 1414 دينارا، أما الشراء فقد كان 1411 دينارا.

سعر صرف الدينار في التعاملات الرسمية

سعر البيع للحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية : 1310 دنانير للدولار.

: 1310 دنانير للدولار. سعر البيع : 1305 دنانير لكل دولار.

: 1305 دنانير لكل دولار. سعر البيع بالمصارف: 1310 دنانير لكل دولار.

وتقتصر تعاملات البنك المركزي على البيع فقط للعملة الأميركية، وقراره ملزم للبنوك، ويكون البيع للمسافرين خارج البلاد فقط.

الانتخابات تدعم الدينار

أكد الباحث في الشأن الاقتصادي، حبيب الدراجي، أن سلسلة من العوامل المتضافرة هي التي أدت إلى تسجيل سعر صرف الدينار العراقي ارتفاعا ملموسا مقابل الدولار في المرحلة الراهنة.

وقال الدراجي في حديث مع الجزيرة نت إن أحد أبرز الأسباب "الآنية" التي ساهمت في هذا الارتفاع يتمثل في قرب موعد الانتخابات، حيث تزايدت حاجة المرشحين إلى العملة المحلية لتغطية متطلبات الحملات الانتخابية، مما حفز على إخراج ما لديهم من دولارات مخزّنة وضخها في السوق مقابل الدينار.

وأضاف أن هذا التحسن في سعر الصرف يعود أيضا إلى زيادة وتيرة ضخ العملة الأجنبية عبر المنصات الإلكترونية الرسمية، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على عمليات الصرف وتنامي المعروض النقدي من العملة الصعبة في السوق.

إعلان

وأشار الدراجي إلى أن استقرار أسعار النفط أسهم بشكل إيجابي في تعزيز قوة الدينار العراقي نسبيا، متوقعا أن تستمر هذه العوامل في دعم استقرار الأسعار، والانخفاض النسبي في سعر صرف الدولار حتى انتهاء العملية الانتخابية.

العوامل المؤثرة على سعر صرف الدينار