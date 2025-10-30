الطلب الهندي على الاستثمار في الذهب يفوق 10 مليارات دولار

قال مجلس الذهب العالمي اليوم الخميس إن ارتفاع أسعار الذهب يحفز المستثمرين الهنود على شراء السبائك والعملات المعدنية، إذ بلغت مشترياتهم القياسية 10 مليارات دولار في الربع الأخير من سبتمبر/ أيلول، مما رفع حصتهم من إجمالي الاستهلاك إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق.

وأضاف الرئيس التنفيذي لعمليات مجلس الذهب العالمي في الهند، ساشين جين أن الذهب أصبح أصلا رئيسيا مع تنويع المستثمرين لمحافظهم الاستثمارية وزيادة مخصصاتهم، حتى بين أولئك الذين لم يسبق لهم الاستثمار في الذهب.

وقال: "نعتقد أن اهتمام المستثمرين بالذهب سيستمر وينمو في الأرباع القادمة".

الطلب الاستثماري

وأضاف مجلس الذهب العالمي أن الطلب الاستثماري في ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم ارتفع بنسبة 20% على أساس سنوي في الربع الأخير من سبتمبر/ أيلول ليصل إلى 91.6 طنا متريا، أو 67% من حيث القيمة ليصل إلى 10.2 مليارات دولار.

مع ذلك، انخفض إجمالي استهلاك الذهب بنسبة 16% ليصل إلى 209.4 أطنان، حيث انخفض الطلب على المجوهرات بنسبة 31% ليصل إلى 117.7 طنا بسبب ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية.

وارتفعت أسعار الذهب المحلية، التي بلغت مستوى قياسيا عند 132 ألفا و294 روبية لكل 10 غرامات في وقت سابق من هذا الشهر، بنسبة 56% حتى الآن في عام 2025 بعد ارتفاعها بنسبة 21% العام الماضي.

وأفاد مجلس الذهب العالمي بأن الطلب الاستثماري شكّل 40% من إجمالي استهلاك الذهب في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وأضاف جين أن صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة المدعومة ماديا بالذهب تكتسب زخما أيضا وسط هذا الارتفاع.

وأظهرت البيانات التي جمعتها جمعية صناديق الاستثمار المشترك في الهند أن صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب اجتذبت تدفقات شهرية قياسية بلغت 83.63 مليار روبية (942.75 مليون دولار) في سبتمبر/ أيلول.

وتوقع جين أن يتجاوز الطلب في الربع الأخير من العام الحالي مقارنة بالربع الذي قبله، بدعم من المهرجانات وموسم الزفاف.

ومع ذلك، ورغم هذا التعافي الموسمي، فإن الطلب الإجمالي على الذهب في عام 2025 قد يتراوح بين 600 و700 طن متري، وهو أدنى مستوى منذ عام 2020، وينخفض ​​عن 802.8 طن المسجلة في العام الماضي.