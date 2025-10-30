اقتصاد|الأردن

صندوق المناخ الأخضر يدعم مشروعا للمياه بالأردن يُكلّف 6 مليارات دولار

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES - DECEMBER 4: In this handout image supplied by COP28, Executive Director of the Green Climate Fund, Mafalda Duarte speaks during Available, Accessible and Affordable: Towards a Climate Finance Architecture that Delivers for All at Al Waha Theater during the UNFCCC COP28 Climate Conference at Expo City Dubai on December 04, 2023 in Dubai, United Arab Emirates. The COP28, which is running from November 30 through December 12, is bringing together stakeholders, including international heads of state and other leaders, scientists, environmentalists, indigenous peoples representatives, activists and others to discuss and agree on the implementation of global measures towards mitigating the effects of climate change. (Photo by Christophe Viseux /COP28 via Getty Images)
المديرة التنفيذية لصندوق المناخ الأخضر، مافالدا دوارتي (غيتي)
Published On 30/10/2025
|
آخر تحديث: 11:28 (توقيت مكة)

حفظ

أعلنت المديرة التنفيذية لصندوق المناخ الأخضر، مافالدا دوارتي تقديم أكبر التزام مالي له، حتى الآن، للمساعدة في إقامة مشروع لتحلية المياه في الأردن قيمته نحو 6 مليارات دولار.

يأتي الدعم المقدم من الصندوق الذي يعد أكبر صندوق متعدد الأطراف للمناخ في العالم، قبيل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب30) في البرازيل في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وبعد مرور عقد من اتفاقية باريس التي اعتبرت الصندوق أداة رئيسية لتمويل جهود الحد من الاحتباس الحراري.

ونقلت رويترز عن دوارتي: "سيُحدث هذا تحولا في البلاد"، مضيفة "أن الالتزام الخاص بمشروع تحلية المياه ونقلها بين العقبة وعمان في الأردن يُمثل أكبر استثمار للصندوق في مشروع واحد".

وافق مجلس إدارة الصندوق خلال اجتماعه في كوريا الجنوبية أمس الأربعاء على منحة وقرض بقيمة إجمالية 295 مليون دولار، بهدف جذب تمويل إضافي من جهات أخرى منها مؤسسة التمويل الدولية إلى جانب مقرضين من القطاع الخاص.

من أكبر المشاريع

يخدم مشروع تحلية المياه -الذي يُعد من أكبر المشاريع في العالم- نحو نصف سكان الأردن.

ويأتي الأردن في المرتبة الثانية عالميا من حيث ندرة المياه.

ومن المتوقع أن يتفاقم الوضع وسط توقعات بارتفاع درجات الحرارة 4 درجات مئوية وانخفاض معدل سقوط الأمطار بنسبة 21% بحلول نهاية القرن، ما سيؤدي إلى زيادة معدلات البخر وقلة المياه الجوفية، وزيادة تواتر موجات الجفاف.

People arrive to attend the Pledging Conference of the Green Climate Fund (GCF) for the First Replenishment in Paris, France, October 25, 2019. REUTERS/Pascal Rossignol
شعار صندوق المناخ الأخضر (رويترز)

ودفع هذا السيناريو الملك الأردني عبد الله الثاني، إلى اعتبار المشروع، الذي تقوده شركتا ميريديام وسويس، أولوية إستراتيجية.

وقال مسؤولون حكوميون أردنيون، إن الولايات المتحدة، التي تعتبر الأردن حليفا إقليميا رئيسيا، تعهدت بتقديم منح قيمتها 300 مليون دولار، وقروض بمليار دولار للمشروع، في حين من المتوقع أن تساهم دول أخرى في المنطقة.

إعلان

وقال وزير المياه والري الأردني رائد أبو السعود لرويترز، إن المشروع يعد مشروعا إستراتيجيا لتحلية 300 مليون متر مكعب من المياه ونقلها سنويا إلى معظم أنحاء المملكة.

ونقلت رويترز عن مسؤول وصفته بالكبير مشارك في المشروع "إن تمويل صندوق المناخ الأخضر سيسهم في خفض تكلفة المياه بنحو 10 سنتات للتر، وسيساعد الحكومة الأردنية على توفير مليار دولار على مدار فترة تنفيذ المشروع".

وأضاف أن هذا التمويل سيمكن مؤسسة التمويل الدولية من تقديم شروط قروض أفضل، ما يعني تمويلا أقل تكلفة للقطاع الخاص.

يعد مشروع الأردن واحدا من 24 مشروعا مطروحا للمناقشة في اجتماع مجلس إدارة صندوق المناخ الأخضر الذي عُقد أمس في كوريا الجنوبية، وإذا تمت الموافقة على جميع المشاريع، فستبلغ قيمتها الإجمالية 1.4 مليار دولار في أكبر دفعة مالية يقرها الصندوق منذ تأسيسه.

سعى صندوق المناخ الأخضر، هذا العام، إلى تسريع وتيرة اتخاذ القرار ضمن جهود إصلاح شاملة للنظام المالي متعدد الأطراف في العالم، وهي قضية من المتوقع أن تحظى بنقاش واسع خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 30).

وقالت دوارتي، إن بنوك التنمية متعددة الأطراف لا تزال تبذل جهودا غير كافية لحشد رأس مال القطاع الخاص، مشددة على أن أصحاب المصلحة بحاجة إلى واقعية أكبر بشأن حجم المخاطر التي يمكنهم تحملها.

المصدر: رويترز

إعلان