الذهب يرتفع بعد خفض الفائدة الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس، مدعومة بضعف الدولار وخفض الاحتياطي الاتحادي الفائدة، بينما ظل المستثمرون حذرين بشأن نتائج اتفاق التجارة بين رئيسي الولايات المتحدة والصين.

وارتفع الذهب في العقود الفورية 1.8% إلى 4001.1 دولار للأوقية (الأونصة)، في وقت كتابة هذا التقرير، وارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر/ كانون الأول 0.48% لتصل إلى 4020 دولارا للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1% بعد أن سجل أعلى مستوى له في أسبوعين مقابل منافسيه يوم الأربعاء، مما جعل الذهب في متناول حائزي العملات الأخرى.

ونقلت رويترز عن المحلل في كابيتال دوت كوم، كايل رودا: "لا محفز للارتفاع سوى بعض التحسن الفني. واجه الذهب العديد من التحديات هذا الأسبوع".

وأضاف قبل الإعلان عن الاتفاق الأميركي الصيني بشأن الرسوم الجمركية والمعادن النادرة أن هذا الاتفاق يقلص من الدعم الناتج عن التوتر التجاري والجيوسياسي.

وجاء إعلان ترامب عقب لقائه المباشر مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية، في أول محادثات تجمعهما منذ 2019.

وخفض البنك المركزي الأميركي الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أمس للمرة الثانية هذا العام، ليصل سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 3.75% و4%.

وقال رئيس الاحتياطي الاتحادي، جيروم باول، إن المسؤولين يجدون صعوبة في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن مستقبل السياسة النقدية، وحذّر من أن الأسواق لا ينبغي أن تفترض خفضًا آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر/ كانون الأول.

ويزدهر الذهب غير المُدرّ للعائد في بيئة الفائدة المنخفضة وخلال فترات عدم اليقين الاقتصادي.

اتفاق مع الصين

في غضون ذلك، قال ترامب إنه أبرم اتفاقًا لخفض الرسوم الجمركية على الصين مقابل استئناف بكين مشتريات فول الصويا الأميركي، والحفاظ على تدفق صادرات المعادن النادرة، وتضييق الخناق على تجارة الفنتانيل غير المشروعة.

جاءت التصريحات، بعد محادثات مباشرة مع شي في مدينة بوسان الكورية الجنوبية، لتختتم جولة ترامب الآسيوية السريعة، التي أشاد خلالها أيضًا بالتقدم الذي أحرزته في العلاقات التجارية مع كوريا الجنوبية واليابان ودول جنوب شرق آسيا.

وكان أداء المعادن النفيسة الأخرى كالتالي: